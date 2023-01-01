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طائرتا تجسس عملاقتين فوق القطاع ودمشق..

مصادر غربية: اسرائيل تخطط لتنفيذ عملية اغتيال كبيرة في غزة وسوريا

السبت 08 أبريل 2023 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر غربية: اسرائيل تخطط لتنفيذ عملية اغتيال كبيرة في غزة وسوريا



القدس المحتلة/ سما/

كشفت مصادر غربية عن أن اسرائيل تخطط لتنفيذ عملية إغتيال مستهدفة لإعادة الردع المتآكل ومن اجل ذلك وجه الجيش الإسرائيلى بإقلاع طائرتان خلال إجازة الأعياد (وهذا على غير العادة )، واحدة ستعمل على غزة والأخرى تعمل على الساحة السورية..
واضافت المصادر أن الجديث يدور سرب ملوك الجو 135 عبر طائرات IAF Beechcraft King Air B200 Tzufit ‏لجمع المعلومات الاستخبارية ويضم طائرة (RC-12D)‏وهي طائرة إعتراض إتصالات وإلتقاط إشارة ورسم خرائط وتجسس إلكتروني وقد عملت خلال الساعات الماضية فوق قطاع غزة بالإضافة إلى عشرات الطائرات المسيرة التي تركز عملها فوق قطعة جغرافية محددة.
كما وجه الجيش الاسرائيلي حسي المصادر نحو سوريا طائرة سلاح الجو السرب 122Gulfstream 550 Nachshon Shavit 676 للمهام الإلكترونية الخاصة (استخبارات إلكترونية) تعمل نحو الجنوب السوري ودمشق.
وقالت المصادر الغربية "ستقوم إسرائيل ( بعد العثور على أحدهم ) بتنفيذ عملية إغتيال كبيرة ومستهدفة، لمحاولة إعادة ميزان الردع الذي سقط من يدها خلال الأيام الماضية".
وبينت ان عملية مستهدفة في سوريا أو غزة سيتم تنفيذها خلال الأيام القادمة إذا تمكنت من العثور على شخصية كبيرة.
 

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