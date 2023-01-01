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شبتاي يحذر من إنشاء " حرس بن غفير"

الثلاثاء 04 أبريل 2023 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
شبتاي يحذر من إنشاء " حرس بن غفير"



القدس المحتلة/سما/

حذر قائد شرطة الاحتلال كوبي شبتاي، من أن موافقة الحكومة على إنشاء "حرس وطني" جديد تحت سيطرة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قد يلحق ضررا جسيما بسلامة وأمن المواطنين الإسرائيليين.

وقال شبتاي إن "إنشاء حرس وطني تابع لمكتب بن غفير هو خطوة غير ضرورية سيكون لها ثمن باهظ للغاية، لدرجة الإضرار بالأمن الشخصي للمواطنين".

وأضاف: "أي فصل للحرس الوطني عن سيطرة الشرطة من شأنه أن يدمر الأمن الشخصي، ويكون مضيعة للموارد ويؤدي إلى تفكك الشرطة الإسرائيلية من الداخل".

وهذه هي ليست المرة الأولى التي يحذر فيها شبتاي من مثل هذه الخطوة. وصوت مجلس الوزراء يوم الأحد على الموافقة على إنشاء الحرس الوطني وترك القرار بشأن تسلسل قيادته للجنة مستقبلية.

#ايتمار بن غفير #يعقوب شبتاي

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