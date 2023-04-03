خطوات.. كيفية تأمين حساب Instagram الخاص بك

وكالات / سما /

تحمي المصادقة الثنائية حسابك علي انستجرام من خلال طلب رمز لحسابك، إذا كانت هناك محاولة لتسجيل الدخول من جهاز لا نتعرَّف عليه.

كيفية تشغيل المصادقة الثنائية:-

1- اضغط على menu ثم اختارالمزيد في الزاوية السفلية اليمنى، ثم اضغط على الإعداداتsettings.

2- اضغط على الخصوصية والأمان من القائمة الموجودة في الجانب الأيمن.

3- مرِّر لأسفل للوصول إلى المصادقة الثنائية، ثم اضغط على تعديل إعداد المصادقة الثنائية.

4- اختر طريقة الأمان التي تريد إضافتها واتَّبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

5- عند قيامك بإعداد المصادقة الثنائية على Instagram، سيُطلب منك اختيار طريقة واحدة من طرق الأمان الثلاث.

تطبيق المصادقة: قم بتنزيل تطبيق مصادقة، مثل Duo Mobile أو Google Authenticator للحصول على رموز لتسجيل الدخول. يوصى باستخدام طريقة الأمان هذه، لأنه يمكنك إضافة أجهزة متعددة مرتبطة بحساب حتى تتمكن جميعها من الحصول على رموز لتسجيل الدخول. ملاحظة: لا يمكن تشغيل المصادقة الثنائية من خلال تطبيق مصادقة إلا باستخدام تطبيق Instagram لأجهزة Android وiPhone.

رسالة نصية: سنرسل رمز تسجيل الدخول إلى رقم هاتفك المحمول.

واتساب: قم بتشغيل طريقة أمان الرسالة النصية أولاً. بعد ذلك، يمكنك تشغيل طريقة أمان واتساب للحصول على رموز تسجيل الدخول من واتساب.

يجب أن تقوم بإعداد واحدة على الأقل من هاتين الطريقتين حتى تتمكن من استخدام المصادقة الثنائية.

بعد تشغيل المصادقة الثنائية، ستتمكن من الاطِّلاع على طلبات تسجيل الدخول وإزالة الأجهزة الموثوق بها، وإذا فقدت صلاحية الوصول إلى هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني ولم تتمكن من الحصول على رموز تسجيل الدخول، فيمكنك استخدام رمز احتياطي لتسجيل الدخول. تعرَّف على المزيد عن رموز تسجيل الدخول.