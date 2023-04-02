أجنبي برأس خنزير وجسد رجل يثير جدلا - تفاصيل

وكالات / سما /

أثار شخص أجنبي حالة من الجدل والغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "تيك توك" بسبب ظهوره للناس من خلال مقاطع فيديو قصيرة بـ رأس خنزير وجسد رجل.

السر وراء الأجنبي المعروف عبر وسائل التواصل الاجتماعي باسم جون بورك John Pork استخدام برامج الذكاء الاصطناعي من أجل إثارة الجدل بين الناس بهذا المظهر الغريب للكثيرين.

وفقا لما ذكرته عدة صحف أجنبية، منها "الديلي ميل" و "الصن"البريطانيتين، يوم الجمعة، فقد حقق الرجل الغريب المظهر شهرة كبيرة خاصة بين مستخدمي تطبيق TikTok.

أجنبي برأس خنزير وجسد رجل

ولفتتا إلى أن الرجل الذي أثار الفزع بين الناس ظهر لأول مرة في عام 2018م عبر تطبيق “انستجرام” حيث قدم نفسه بصفته “عارض أزياء”.

ويقوم الشخص المثير للجدل بإجراء مكالمات مع عدد من متابعيه إضافة إلى أن يقوم بالرقص في العديد من الفيديوهات التي ينشرها عبر صفحاته.

ويتابع John Pork عبر تطبيق انستجرام 104000 متابع، وعلى تطبيق تيك توك 31000 منهم من ينقد مظهره الغريب ويصفه بالغير مقبول ومنهم من يعجب به.