وكالات / سما /

توجد العديد من التطبيقات التي تتيح لمستخدمي هواتف أندرويد تحويل كاميرا هواتفهم إلى كاميرا ويب، بدلًا من شراء كاميرا ويب خاصة للحاسوب. وتعمل معظم هذه التطبيقات بالطريقة نفسها، وهي تنزيل التطبيق في الهاتف والحاسوب ثم وصلهما معًا عبر شبكة الواي فاي أو كابل USB، ثم البدء باستخدام كاميرا الهاتف ككاميرا ويب. ولكن بعضها يوفر ميزات إضافية كإزالة الضوضاء، وإمكانية تشويش الخلفية لإبراز صورتك أثناء إجراء مكالمة الفيديو، وغيرها العديد من الميزات



وفيما يلي سنذكر 5 من أبرز التطبيقات لتحويل كاميرا هاتف أندرويد إلى كاميرا ويب:

1- تطبيق Camo

: Camo هو تطبيق يساعدك في استخدام كاميرا هاتفك ككاميرا ويب، عن طريق توصيل الهاتف بالحاسوب عبر الواي فاي أو USB وتنزيل التطبيق في الجهازين. ومن خلال التطبيق في حاسوبك، يمكنك معاينة الفيديو وضبط الإعدادات دون الحاجة إلى الإمساك بهاتفك



يتيح لك هذا التطبيق استخدام أي كاميرا في هاتفك، سواء الكاميرا الأمامية أو أي من الكاميرات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل مع أكثر من 40 تطبيق من تطبيقات مكالمات الفيديو الشائعة مثل: زوم و Meet وTeams و OBS و Streamlabs و Skype و Twitch وغيرها

تتضمن بعض الميزات الأخرى إمكانية اختيار دقة الفيديو، إذ يسمح هذا التطبيق بالتصوير بدقة 360 بكسل، أو 720 بكسل، أو 1080 بكسل



تطبيق Camo مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا



2- تطبيق DroidCam:

يعمل تطبيق DroidCam على تحويل كاميرا هاتفك إلى كاميرا ويب بعد توصيل هاتفك بالحاسوب عبر شبكة الواي فاي أو كابل USB. ويتميز بتوفير دقة فيديو 720 بكسل و1080 بكسل، بالإضافة إلى ميزة عزل الضوضاء لتوضيح صوتك أثناء إجراء مكالمات الفيديو عبر الإنترنت



تطبيق DroidCam مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق

3- تطبيق Iriun:

يتميز تطبيق Iriun بأنه يدعم تصوير فيديو بدقة 4K، ويعمل مثل التطبيقات الأخرى الخاصة بتحويل كاميرا الهاتف إلى كاميرا ويب، عن طريق تنزيله في الهاتف والحاسوب، ثم توصيل الجهازين عبر شبكة الواي فاي أو بواسطة كابل USB. بعد ذلك، يمكنك إجراء مكالمة فيديو عبر تطبيقات الفيديو الشهيرة مثل: زوم، وسكايب، وMeet، وغيرها واستخدام كاميرا هاتفك ككاميرا ويب.

تطبيق Iriun مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

4- تطبيق iVCam:

يمكنك استخدام تطبيق iVCam لتحويل كاميرا هاتفك إلى كاميرا ويب أثناء إجراء مكالمات الفيديو، والبث المباشر، وغيرها، ويدعم جميع أنواع الهواتف التي تعمل بنظام iOS أو أندرويد، ومن خلاله يمكنك توصيل هاتفك بالحاسوب عبر شبكة الواي فاي، والتحكم في إعدادات الكاميرا من الحاسوب.

يسمح لك iVCam باختيار دقة الفيديو ومعدل الإطارات التي تريدها، ويمكنك استخدامه مع أي برنامج أو خدمة تستخدم كاميرا ويب، مثل: سكايب، وزوم، وOBS Studio، وفيسبوك مسنجر، وغيرها.

تطبيق iVCam مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا مع إمكانية الاشتراك داخل التطبيق.

5- تطبيق XSplit Connect:

XSplit Connect هو تطبيق يسمح لك بتحويل هاتفك إلى كاميرا ويب للمكالمات الجماعية أو العروض التقديمية أو البث المباشر. وللبدء باستخدامه، نزّله في هاتف أندرويد، وبعد تشغيله سيُطلب منك تنزيل التطبيق الخاص بالحاسوب، ثم يمكنك توصيل الهاتف مع الحاسوب وستصبح كاميرا هاتفك متاحة للاستخدام ككاميرا ويب.

يتيح لك هذا التطبيق إزالة الخلفية أو تشويشها لإبراز صورتك أثناء إجراء مكالمات الفيديو، ويعمل مع جميع تطبيقات المكالمات الجماعية الشهيرة، ويمكنك استخدامه عند إجراء بث مباشر في يوتيوب، أو فيسبوك أو Twitch من حاسوبك.

تطبيق XSplit Connect مُتاح لمُستخدمي أندرويد في متجر جوجل مجانًا.