محلل عسكري: إقالة غالانت مستوى من اللامسؤولية الأمنية والسياسية

القدس المحتلة / سما /

قال المحلل العسكري لصحيفة معاريف، تال ليف رام، اليوم الجمعة، إن الإطاحة بغالانت في ذروة التوترات الأمنية كانت القشة التي قصمت ظهر البعير الأمريكي، وتشكل عدم مسؤولية فادح وتثير تساؤلات كبيرة حول قدرة نتنياهو على اتخاذ القرار، والجيش الإسرائيلي ليس سوى عرض من أعراض الانهيار الاجتماعي في إسرائيل.

وبحسب المحلل العسكري فإن أزمة العلاقات مع الولايات المتحدة، والتي تم التعبير عنها هذا الأسبوع على لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي قال بصراحة أكبر: "لا يمكن لإسرائيل أن تستمر على هذا الطريق. لن أدعو نتنياهو إلى البيت الأبيض في أي وقت قريب "، فهو يشير إلى هجوم سياسي يضر بالفعل بالمصالح الإسرائيلية الحيوية خارج الولايات المتحدة أيضًا.

وتابع: تعتبر العلاقات مع الولايات المتحدة ركيزة مهمة للردع الإسرائيلي في المنطقة، ولا تقل أهمية - ورقة مهمة في بناء العلاقات وتقويتها مع الدول العربية "المعتدلة"، التي ترى أهمية العلاقات مع إسرائيل باعتبارها بابًا لتحسين العلاقات معها.

وأشار إلى أن التعاون العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة أصبح وثيقاً للغاية في السنوات الأخيرة. وحتى عندما تكون العلاقات السياسية في أزمة، فإن التعاون العسكري سيكون آخر من يتضرر. إنها عملية طويلة، والأميركيون أنفسهم لديهم مصالح في هذا الصدد. - بالنسبة لإسرائيل في المنطقة، ما هو أكثر من ذلك، لا يزال بإمكان إسرائيل إيقاف كرة الثلج المتدحرجة بسرعة.

لكن يبدو أنه في الحكومة الحالية يكاد لا توجد فجوة يمكن أن تضر بالعلاقات مع الأمريكيين وأن إسرائيل ليست عرضة للوقوع فيها. من الممكن تجاهل بوادر الأزمة، والتأكيد على قدرة إسرائيل على التعامل بمفردها، ودفع الأمريكيين "إلى الاهتمام بشؤونهم الخاصة"، كما قال العديد من الوزراء في الحكومة مؤخرًا، لكن من المستحيل تجاهل الثمن. أن إسرائيل قد تدفع ثمن تصرفات سياسية - أمنية داخلية قد تزيد من حدة الأزمة مع الأمريكيين.

كانت إقالة وزير الجيش يوآف غالانت في هذه المرحلة من لا يوجد وضوح ما إذا كانت إقالته سارية المفعول، وتعتبر القشة التي قصمت ظهر البعير للأمريكيين. هذه ليست مسألة غالانت الشخصية، ولكن العنوان الذي يرونه فيه وفي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كلاعبين رئيسيين في الوقت الحالي يمكنهم العمل والتعاون معهم - في الأيام التي يفشل فيها أفضل الخبراء في واشنطن في فهم معنى سلوك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأولوياته.

إلى جانب الضرر المحتمل لجوهر الديمقراطية في إسرائيل، والذي يخشاه الأمريكيون، يجدون صعوبة في فهم كيف أزال نتنياهو بالفعل القضية الإيرانية وغيرها من القضايا الأمنية الملحة من على رأس أولوياته. الإصلاح القانوني دفع كل شيء جانبا، والحكومة الأمريكية مستاءة جدا، وهذا ليس شعارا. كان رد رئيس الوزراء على تصريح بايدن القاسي موجهًا بشكل أساسي إلى القاعدة السياسية هنا في إسرائيل ، وبعد ذلك يبدو أن الوزراء وأعضاء الكنيست من الائتلاف يجرون منافسة فيما بينهم حول المحاكمة الذهبية التي قد يكون ضررها الأكبر ضد حزب الله. الأمريكيون. بدون انضباط ائتلافي، وبدون نظرة سياسية واسعة، يتصرف كل عضو كنيست أو وزير من وجهة نظر ضيقة للمصالح السياسية المحلية.

ولفت إلى أن أجندة إسرائيل سارت بشكل خاطئ تمامًا. في الأيام التي تقترب فيها إيران من عتبة الحصول على قنبلة نووية ولا ترى في الواقع اتفاقية تلزمها. الحرب في أوروبا تصرف الانتباه الدولي عن إيران. هناك معركة على القوة والنفوذ بين الولايات المتحدة والصين، وهناك تقارب بين السعودية ودول أخرى في الخليج مع إيران، وعندما يكون لدينا تهديد ملموس متعدد الساحات، وتوشك الساحة الفلسطينية على الانفجار - إسرائيل مشغولة بشكل مكثف بفتح أعمق الجراح التي لدينا في المجتمع الإسرائيلي.

أن قرار إقالة وزير الجيش غالانت، وصياغته المتهورة والمندفعة التي تفسر أمام المحكمة سبب الإقالة على خلفية أزمة الثقة برئيس الوزراء ووزير الجيش، تأتي في ذروة التوترات الأمنية، حيث لا يزال لدى إسرائيل مشكلة معقدة وغير محلولة مع حزب الله، والساحة الفلسطينية متفجرة بشكل خاص، هي على مستوى اللامسؤولية الأمنية والسياسية وتثير تساؤلات كبيرة علامات تتعلق بطريقة اتخاذ القرارات وعقلانيتها - من جانب رئيس الوزراء ومحيطه المباشر أيضًا. من الصعب اليوم العثور على شخصية أمنية رفيعة المستوى يمكنها شرح عملية صنع القرار بطريقة منظمة.

اكتسب نتنياهو لسنوات عديدة مكانة زعيم إسرائيلي بارز يتمتع بنفوذ دولي كبير، وعلى هذا النحو كان يعرف أيضًا كيف يقود إلى إنجازات سياسية. يعد توقيع اتفاقيات التطبيع الهامة للغاية (إلى جانب الانتقادات التي ظهرت حول الطريقة التي قسّم بها الوزراء والمؤسسة الأمنية) مثالاً على هذا الإنجاز الذي ينسب إليه نتنياهو كثيرًا من الفضل في هذه الخطوة.

إن فتور العلاقات مع دول الخليج في الأشهر الأخيرة هو بالضبط المثال المعاكس، وهو ما يتعارض مع نظرة نتنياهو للعالم. ومن هنا كانت الفوضى المطلقة في سلوك الحكومة في كثير من المجالات لمدة ثلاثة أشهر طويلة.

يمكن لنتنياهو أن يقدم ادعاءات ضد المعارضة بسبب الاحتجاج، لكن في النهاية هناك شخص مسؤول في اختبار التاريخ وهو رئيس الوزراء - الذي دفع البلاد في الأشهر الثلاثة الأولى من حكومته إلى واحدة من أصعب الفترات. في تاريخها.