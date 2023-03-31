متى عيد الفطر 2023 فلكياً؟

وكالات / سما /

لأول مرة منذ 6 سنوات.. الدول العربية والإسلامية تبدأ صيام رمضان في يوم واحد ، وللمرة الثانية منذ أكثر من خمسة وعشرون عامًا بدأت هذه الدول صومها بنفس اليوم حيث توحدت كلمة المسلمين على قلب رجل واحد في معظم أنحاء العالم، واتفقوا على موعد بداية شهر رمضان لهذا العام 1444/2023، وهذا أمر لم يحدث منذ سنوات، فبدأ الصيام يوم الخميس 23 مارس 2023. (وهو ما أعلنه محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي، مشرف شبكة الإمارات لرصد الشهب، مشرف برنامج مراقبة سقوط الأقمار الصناعية. مهتم بالعلوم ومحب للسياحة)، ومنذ لحظة تحرى هلال رمضان والكثيرون يتساءلون عن عدد أيام الشهر الكريم فهل سيكمل ثلاثين يومًا أم سيكون تسع وعشرون يومًا فقط، ومتى سيكون عيد الفطر؟ وكلها أسئلة يبحث كثير من مرتادي المواقع الإلكترونية عن إجابتها بمزيد من الشغف.

كمراقب لرؤية الهلال وبدايات الأشهر الهجرية، للمرة الأولى منذ 6 سنوات والثانية منذ أكثر من ربع قرن، تبدأ الدول العربية صومها في يوم واحد، وتبدأ كل الدول الإسلامية صومها في يوم واحد ما عدا بنغلادش لأسباب منطقية.

• موعد ولادة هلال شهر شوال 1444

رؤية هلال شهر رمضان اليوم الأربعاء:

- ممكنة بالتلسكوب من المناطق باللون الأزرق.

- ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من المناطق باللون الزهري.

- ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا (في حالة صفاء الغلاف الجوي) من المناطق الخضراء.