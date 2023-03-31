  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

متى عيد الفطر 2023 فلكياً؟

السبت 01 أبريل 2023 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
متى عيد الفطر 2023 فلكياً؟



وكالات / سما /

لأول مرة منذ 6 سنوات.. الدول العربية والإسلامية تبدأ صيام رمضان في يوم واحد ، وللمرة الثانية منذ أكثر من خمسة وعشرون عامًا بدأت هذه الدول صومها بنفس اليوم حيث توحدت كلمة المسلمين على قلب رجل واحد في معظم أنحاء العالم، واتفقوا على موعد بداية شهر رمضان لهذا العام 1444/2023، وهذا أمر لم يحدث منذ سنوات، فبدأ الصيام يوم الخميس 23 مارس 2023. (وهو ما أعلنه محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي، مشرف شبكة الإمارات لرصد الشهب، مشرف برنامج مراقبة سقوط الأقمار الصناعية. مهتم بالعلوم ومحب للسياحة)، ومنذ لحظة تحرى هلال رمضان والكثيرون يتساءلون عن عدد أيام الشهر الكريم فهل سيكمل ثلاثين يومًا أم سيكون تسع وعشرون يومًا فقط، ومتى سيكون عيد الفطر؟ وكلها أسئلة يبحث كثير من مرتادي المواقع الإلكترونية عن إجابتها بمزيد من الشغف.

كمراقب لرؤية الهلال وبدايات الأشهر الهجرية، للمرة الأولى منذ 6 سنوات والثانية منذ أكثر من ربع قرن، تبدأ الدول العربية صومها في يوم واحد، وتبدأ كل الدول الإسلامية صومها في يوم واحد ما عدا بنغلادش لأسباب منطقية.

• موعد ولادة هلال شهر شوال 1444

رؤية هلال شهر رمضان اليوم الأربعاء:

- ممكنة بالتلسكوب من المناطق باللون الأزرق.

- ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من المناطق باللون الزهري.

- ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا (في حالة صفاء الغلاف الجوي) من المناطق الخضراء.

#عيد الفطر

الأكثر قراءة اليوم

ليلة شديدة البرودة.. طقس فلسطين خلال الساعات القادمة

أسعار المحروقات والغاز في فلسطين لشهر 04/2023

استطلاع يظهر من الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية

فيديو: ‏"حزب الله" يوجه رسالة إلى "إسرائيل" باللغة العبرية

مستشار سابق لأبو مازن: "الرئيس عباس عمل على إضعاف كل المرشحين المحتملين لخلافته"

تقرير يكشف عن تورط الدنمارك بجرائم "إسرائيل" في غزة

صحيفة عبرية: هذا ما أخرج بايدن عن صوابه تجاه نتنياهو

الأخبار الرئيسية

المنظومة الأمنية في اسرائيل تحذر من نوايا "بن غفير" في الجمعة الثالثة من رمضان ..

photo_2023-03-31_22-16-12

بالفيديو: الاحتلال يعدم شابًا بالرصاص في "الأقصى"

photo_2023-03-31_23-23-21

إعلام إسرائيلي: الجيش يحقق في حدث غير عادي بالخليل (فيديو)

53141939_303

استطلاع يظهر من الأنسب لرئاسة الحكومة الإسرائيلية

photo_2023-03-31_19-46-44

عندما تتحول عصابة "لا فاميليا" للجيش الوطني لـ"إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم