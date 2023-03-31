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استعدادات إسرائيلية لصلاة الجمعة.. الآلاف يؤدون صلاة الفجر بالمسجد الأقصى المبارك

الجمعة 31 مارس 2023 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استعدادات إسرائيلية لصلاة الجمعة.. الآلاف يؤدون صلاة الفجر بالمسجد الأقصى المبارك



القدس المحتلة / سما /

أدى الآلاف من المواطنين، الجمعة، صلاة الفجر، في المسجد الأقصى المبارك، وذلك رغم تضييقات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقام أفراد شرطة الاحتلال بتفتيش بعض الشبان عند بعض أبواب المسجد الأقصى، وحاولوا عرقلة دخول المئات من من باب حطة قبل أن فتحه بشكل كامل أمام حركة المصلين الوافدين من عدة مناطق منهم من الضفة الغربية والداخل المحتل.

وستنشر قوات الاحتلال الإسرائيلي، الآلاف من عناصرها مع ساعات الصباح في البلدة القديمة بالقدس، وفي المدينة والحواجز المحيطة بها خاصة مع الضفة الغربية، بحجة محاولة الحفاظ على الهدوء.

ويتوقع وصول عشرات الآلاف من المواطنين بالضفة والداخل المحتل إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك.

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