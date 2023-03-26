وكالات / سما /

لا بد أن يجد بعض مستخدمي فيسبوك ضالتهم في هذه الطريقة ممن يتعرضون لاستخدام أسمائهم وصورهم وحتى معلوماتهم الشخصية في حساباتٍ وهميّةٍ ينشؤها آخرون لأهدافٍ سيئةٍ كتشويه السمعة مثلًا؛ فإن كنت ممن يتعرضون لمثل هذه الأعمال المؤذية يُمكنك تعطيل الحساب المزيف من خلال اتباع الخطوات التالية وذلك بعد الذهاب إلى فيسبوك وتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور:

طريقة تعطيل حساب فيسبوك مزيف لشخص آخر

- الذهاب إلى الحساب المبلغ عنه.

- اذهب إلى الحساب المزيف وافتح ملفه الشخصي.

- اضغط على زر الإعدادات Settings الموجود بجانب الملف الشخصي.

- اضغط على خيار حظر/ إبلاغ Report/Block أو البحث عن دعم أو الإبلاغ عن الملف الشخصي الموجود ضمن قائمةٍ ستظهر لك.

طريقة الإبلاغ

اضغط على خيار حساب زائف Fake Account، ثم اضغط على زر التالي Next.

الإبلاغ عن الحساب

اضغط على خيار الإبلاغ عن الملف الشخصي Report Account. ثم تم Done.

تأكيد انتهاك الحساب لمعايير مجتمع فيسبوك

اضغط على المربع بجانب اعتقد أن هذا ينتهك معايير مجتمع فيسبوك ثم اضغط إبلاغ Report.

من أجل تعطيل حساب فيسبوك لشخصٍ آخر بهذه الطريقة، يتوجب عليك الطلب من حوالي 30 شخصًا على الأقل ممن يمتلكون حسابًا على فيسبوك التوجه إلى الصفحة، وإعادة الخطوات السابقة للتبليغ عنها وتعطيلها مع ضرورة تغيير سبب التبليغ