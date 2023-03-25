  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بعد عملية حوارة.. جنود الاحتلال يطلقون النار تجاه مركبة إسرائيلية قرب زعترة

السبت 25 مارس 2023 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد عملية حوارة.. جنود الاحتلال يطلقون النار تجاه مركبة إسرائيلية قرب زعترة



القدس المحتلة/سما/

أفادت قناة "كان" العبرية مساء اليوم السبت بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار تجاه إطارات مركبة "إسرائيلية" قرب زعترة جنوب نابلس، بعد تجاوزها حاجزاً عسكرياً.

و كانت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم السبت، أغلقت كافة الحواجز المنتشرة حول مدينة نابلس.

وأكدت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال أغلقت حواجز زعترة وحوارة وطريق المربعة، وصرة جنوب المدينة، وبيت فوريك شرقا، وبوابة "شافي شمرون" ونصبت حاجزا على مدخل بلدة دير شرف شمال غرب المدينة.

يشار إلى أن مصادر عبرية ادعت تعرض جنود الاحتلال لإطلاق نار في بلدة حوارة وإصابة عدد منهم بجروح.

#عملية حوارة

الأكثر قراءة اليوم

جيش الاحتلال يكشف عن حادثة أمنية خطيرة حصلت بين جنوده

صحيفة عبرية: نتنياهو يلهو بـ"فتاته المطاطية" غالانت

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

غزة: "مستشفى شهداء الأقصى" تصدر بيانًا حول وفاة الصحفية مرج الزهور أبو هين

السعودية تفرج عن شقيقين فلسطينيين بعد انتهاء مدة محكوميتهم

أول إجراء من بن غفير بعد عملية حوارة

تصاعد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو: غالانت يطالب بوقف التعديلات القضائية وكاتس يهدد..

الأخبار الرئيسية

photo_2023-03-25_19-26-14

تصاعد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو: غالانت يطالب بوقف التعديلات القضائية وكاتس يهدد..

photo_2023-03-25_17-29-53

بالفيديو: إصابة جنديين إسرائيليين بعملية اطلاق نار في حوارة

"كتائب أبو علي مصطفى" تتبنى عملية حوارة

photo_2023-03-25_18-30-37

أول إجراء من بن غفير بعد عملية حوارة

"عرين الأسود" تغرد بشكل مفاجئ بعد عملية حوارة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية