بالفيديو: إصابة جنديين إسرائيليين بعملية اطلاق نار في حوارة

القدس المحتلة/سما/

أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم عن إصابة جنديين إسرائيليين، جراء تعرضهما لعملية إطلاق نار من مركبة فلسطينية مسرعة في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وبحسب مصادر عبرية، اطلق مسلحون فلسطينيون النار من سيارة مسرعة على قوة إسرائيلية في بلدة حوارة جنوب نابلس مما أدى لإصابة جنديين إسرائيليين حالتهما متوسطة وخطيرة.

واستنفرت قوات الاحتلال بعد عملية اطلاق النار ونفذت عملية واسعة جنوب نابلس لملاحقة مركبة المنفذين.

وذكرت اذاعة جيش الاحتلال أن قوات الجيش أغلقت بعض مداخل جنوب نابلس واستدعت قوات إضافية لحوارة في إطار مطاردة منفذي العملية

يتبع...