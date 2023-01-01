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غالانت يُبلغ نتنياهو بقراره النهائي بشأن الإصلاحات القضائية

السبت 25 مارس 2023 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت يُبلغ نتنياهو بقراره النهائي بشأن الإصلاحات القضائية



القدس المحتلة / سما /

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، إن وزير الجيش الإسرائيلي، يؤاف غالانت، أبلغ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عن قرار النهائي بشأن الإصلاحات القضائية.

وبحسب القناة "12" العبرية، فإن غالانت أبلغ نتنياهو، أنه إذا لم يتم تعليق الإجراءات التشريعية الخاصة بخطة التغييرات القضائية أو التوصل إلى حل وسط بشأنها، فإنه سيصوت ضدها.

ووفقاً للقناة العبرية، فإن غالانت عرض على نتنياهو صورة مقلقة يستشف منها أن الأزمة الناجمة عن هذه الخطة بدأت تتغلغل إلى صفوف الجنود النظاميين وضباط الخدمة الدائمة أيضًا بالإضافة الى جنود الاحتياط.

وأشارت القناة إلى أن نتنياهو طلب مهلة لعدة أيام لمحاولة تسوية الأزمة، فيما لم يهدد غالانت بالاستقالة في هذه المرحلة.

وفي غضون ذلك دعت نحو 250 مجندة من قوات الاحتياط نتنياهو وغالانت إلى وقف التشريعات بهذا الخصوص والبدء في حوار لضمان الحفاظ على حق المساواة لهن.

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