العامودي: الاحتلال يشن حرب دينية غير مسبوقة على الأقصى وغزة في مقدمة المعركة

غزة / سما/

أكد علي العامودي رئيس الدائرة الإعلامية في "حماس"، أن المقاومة في الضفة الغربية ماضية على درب الشهداء، وعلى درب القائد مازن فقها، والذي وافق ذكرى اغتياله الخامسة اليوم الجمعة.

وقال العامودي خلال وقفة بمدينة غزة، الجمعة، تحت شعار: "نصرة للضفة المحتلة والقدس، إن إرادة شعبنا لن تنكسر ولن تتوقف مقاومتنا بالضفة والقدس حتى التحرير.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني يخوض معركة واحدة متواصلة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا، مشيرا إلى أن غزة في مقدمة المعركة وستستمر في مقارعة المحتل.

وأشار العامودي، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حرب دينية غير مسبوقة على المسجد الأقصى، مشددًا على أن القدس خط أحمر والمقاومة لن تضع سلاحها ولن توقف جهادها حتى التحرير.

وحول ملف الأسرى، أوضح العامودي على أن وحدة الشعب الفلسطيني خلف قضية الأسرى كانت سببا في انتصارهم على السجان.