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هند صبري تكشف تفاصيل تعرضها للتنمر في بدايتها الفنية

الثلاثاء 21 مارس 2023 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
هند صبري تكشف تفاصيل تعرضها للتنمر في بدايتها الفنية



وكالات / سما /

كشفت الفنانة هند صبري، عن تعرضها لموقف تنمر من خبيرة تجميل بسبب أسنانها خلال أول عمل فني تشارك فيه.

وقالت هند صبري خلال لقائها في برنامج كلام نواعم، إنها تعرضت في أول فيلم شاركت فيه للتنمر، موضحة: في أول فيلم شاركت فيه عندما سمعت خبيرة التجميل بتتكلم مع مخرجة الفيلم وتقول إيه السنان دي هتطلع كده إزاي.

وتابعت هند صبري: عندما قالت هذه الجملة هي تحدثت أمامي لكنها ظنت أنني لم أسمعها، وبعد 10 سنوات من هذه الواقعة التقيت بها في فيلم آخر وكنت قد أصبحت مشهورة وأخبرتها أنني سمعتها.

وأضافت: شكرت خبيرة تجميل في نفس اللحظة لأنها جعلتني أنظر إلى المرآة وأفكر، فأنا لم اعتمد يوما على شكلي ولا أشعر إن الشكل هو ما يجعل ممثلة تنجح

يذكر أن  آخر أعمال الفنانة هند صبري السينمائية فيلم "فضل ونعمة"، بطولة ماجد الكدوانى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندي، سما إبراهيم، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

#هند صبري #التنمر

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