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قصة شاب مكسيكي يعيش مع تمساح

الإثنين 20 مارس 2023 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
قصة شاب مكسيكي يعيش مع تمساح



وكالات / سما /

نشر شاب مكسيكى جوناثان أريزا، صورة مع تمساح يربيه في منزله، قائلا إنه يقضى وقت ممتع مع التمساح، ويعتبر وجوده  أمرًا "طبيعيًا" كما أكد أنه يشاركه نفس السرير أحيانا.

وأضاف أريزا أن التمساح "جامورا"، مستوحاة من الشخصية الشهيرة في أفلام "Gordians of the galaxy"، تعرف كيف تصعد السلالم وتدخل وتخرج من البركة التى أنشأها مالكها خصيصًا لها لاصطياد الأسماك بإرادتها، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

وأردف أريزا: "عندما اشتريتها كانت حيوانًا صغيرًا وخضراء وعدوانيًا، الفصيلة التي تنتمى إليها معروفة جيدًا بالعدوانية التى تمثلها في البرية، وعلى العكس من ذلك، فقد سمحت لها شخصيتها بالمشاركة في مقاطع الفيديو والتقاط الصور كنموذج."

ونظام جامورا الغذائى يتكون من الأرانب والجرذان ولحم البقر والدجاج وبعض القشريات، والتي يتم شراؤها مذبوحة مسبقًا من المفرخات.

#تمساح #شاب #المكسيك #جامورا

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