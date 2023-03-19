تمديد اعتقال شاب من اللد للمرة الرابعة على خلفية هبة الكرامة

اللد/سما/

مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون اليوم، الأحد، اعتقال الشاب أدهم شعبان (22 عاما) من مدينة اللد على خلفية هبة الكرامة، وذلك لمدة 8 أيام على ذمة التحقيق.

وهذه جلسة المحكمة الرابعة التي عقدت بأبواب مغلقة، إذ يتم من خلالها تمديد اعتقال شعبان لفترات مختلفة، إذ تشتبه الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) بضلوعه في إطلاق النار على مستوطنين خلال هبة الكرامة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت شعبان مطلع آذار/ مارس الجاري للمرة الثالثة، بزعم مشاركته في أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، إذ قضى 6 شهور داخل السجن بعد إبرام صفقة ادعاء بين طاقم الدفاع والنيابة العامة.

وقال المحامي، تيسير شعبان، الموكل بالدفاع عن الشاب أدهم شعبان، لـ"عرب 48"، إن "الشاباك يصر على انتزاع أي اعتراف من موكلي، ويحاولون بكل الطرق الإيقاع به في هذا الملف".