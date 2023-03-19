  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

تمديد اعتقال شاب من اللد للمرة الرابعة على خلفية هبة الكرامة

الأحد 19 مارس 2023 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
تمديد اعتقال شاب من اللد للمرة الرابعة على خلفية هبة الكرامة



اللد/سما/

مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون اليوم، الأحد، اعتقال الشاب أدهم شعبان (22 عاما) من مدينة اللد على خلفية هبة الكرامة، وذلك لمدة 8 أيام على ذمة التحقيق.

وهذه جلسة المحكمة الرابعة التي عقدت بأبواب مغلقة، إذ يتم من خلالها تمديد اعتقال شعبان لفترات مختلفة، إذ تشتبه الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) بضلوعه في إطلاق النار على مستوطنين خلال هبة الكرامة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت شعبان مطلع آذار/ مارس الجاري للمرة الثالثة، بزعم مشاركته في أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، إذ قضى 6 شهور داخل السجن بعد إبرام صفقة ادعاء بين طاقم الدفاع والنيابة العامة.

وقال المحامي، تيسير شعبان، الموكل بالدفاع عن الشاب أدهم شعبان، لـ"عرب 48"، إن "الشاباك يصر على انتزاع أي اعتراف من موكلي، ويحاولون بكل الطرق الإيقاع به في هذا الملف".

#ادهم شعبان

الأكثر قراءة اليوم

ما موقف قيادات "فتح" من مشاركة السلطة بقمة شرم الشيخ؟

آخر تطورات المنخفض الجوي في فلسطين

مصرع مواطن بصعقة كهربائية في غزة

بينها هدية من الرئيس عباس لـ"ايفانكا".. تقرير يسلط الضوء على هدايا ترامب المفقودة (صورة)

عقب قرار المحكمة الجنائية بحق بوتين..ضاحي خلفان يغرد بفيديو لوزيرة أمريكية بتصريح صادم

تحت عنوان "إبراهيم أسد نابلس".. "طهران تايمز" تختار الشهيد النابلسي رجل العام

خاضا معركتهما الأخيرة ضد 200 جندي أمريكي.. تفاصيل جديدة حول مقتل عدي وقصي صدام حسين

الأخبار الرئيسية

====

انتهاء اجتماع "شرم الشيخ".. طالع البيان الختامي

photo_2023-03-19_15-10-45

إصابة مستوطنين أحدهما خطيرة بعملية إطلاق نار في حوارة (صور وفيديو)

photo_2023-03-19_16-37-43

الكشف عن هوية منفذ عملية حوارة (صور)

1MdBm

الألعاب النارية بمثابة متفجرات.. هكذا ستواجه "إسرائيل" مواجهات رمضان

تقديرات إسرائيلية حول إطلاق الصاروخ من غزة الليلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية