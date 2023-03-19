  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الكشف عن هوية منفذ عملية حوارة (صور)

الأحد 19 مارس 2023 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن هوية منفذ عملية حوارة (صور)



نابلس/سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، عن هوية منفذ عملية إطلاق النار في بلدة حوارة جنوب نابلس والتي أسفرت عن إصابة مستوطنين إسرائيليين إحداهما خطيرة.

وذكرت إذاعة اذاعة جيش الاحتلال أن منفذ العملية هو "ليث نصار" ٢٨ عاما من قرية مادما جنوب غرب نابلس، حالته الصحية خطيرة ولكن بدون وجود خطر على حياته.

وأفادت الاذاعة بأنه تم اعتقاله و تسليمه الى الشاباك من أجل التحقيق.

وأصيب مستوطنان بجراح، مساء اليوم الأحد، بعدما أطلق فلسطيني النار عليهما عند الحاجز العسكري في بلدة حوارة قضاء نابلس في الضفة الغربية المحتلة، فيما أُصيب فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم أنه قام بتنفيذ العملية.

#عملية حوارة #نابلس #ليث نصار

الأكثر قراءة اليوم

ما موقف قيادات "فتح" من مشاركة السلطة بقمة شرم الشيخ؟

آخر تطورات المنخفض الجوي في فلسطين

مصرع مواطن بصعقة كهربائية في غزة

بينها هدية من الرئيس عباس لـ"ايفانكا".. تقرير يسلط الضوء على هدايا ترامب المفقودة (صورة)

عقب قرار المحكمة الجنائية بحق بوتين..ضاحي خلفان يغرد بفيديو لوزيرة أمريكية بتصريح صادم

تحت عنوان "إبراهيم أسد نابلس".. "طهران تايمز" تختار الشهيد النابلسي رجل العام

خاضا معركتهما الأخيرة ضد 200 جندي أمريكي.. تفاصيل جديدة حول مقتل عدي وقصي صدام حسين

الأخبار الرئيسية

====

انتهاء اجتماع "شرم الشيخ".. طالع البيان الختامي

photo_2023-03-19_15-10-45

إصابة مستوطنين أحدهما خطيرة بعملية إطلاق نار في حوارة (صور وفيديو)

1MdBm

الألعاب النارية بمثابة متفجرات.. هكذا ستواجه "إسرائيل" مواجهات رمضان

تقديرات إسرائيلية حول إطلاق الصاروخ من غزة الليلة

الأسرى يعلنون وصيتهم قبل بدء معركة الاضراب عن الطعام

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية