الكشف عن هوية منفذ عملية حوارة (صور)

نابلس/سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، عن هوية منفذ عملية إطلاق النار في بلدة حوارة جنوب نابلس والتي أسفرت عن إصابة مستوطنين إسرائيليين إحداهما خطيرة.

وذكرت إذاعة اذاعة جيش الاحتلال أن منفذ العملية هو "ليث نصار" ٢٨ عاما من قرية مادما جنوب غرب نابلس، حالته الصحية خطيرة ولكن بدون وجود خطر على حياته.

وأفادت الاذاعة بأنه تم اعتقاله و تسليمه الى الشاباك من أجل التحقيق.

وأصيب مستوطنان بجراح، مساء اليوم الأحد، بعدما أطلق فلسطيني النار عليهما عند الحاجز العسكري في بلدة حوارة قضاء نابلس في الضفة الغربية المحتلة، فيما أُصيب فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم أنه قام بتنفيذ العملية.