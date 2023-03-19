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أنباء عن انسحاب الوفد الإسرائيلي بشكل مفاجئ من قمة شرخ الشيخ

الأحد 19 مارس 2023 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
أنباء عن انسحاب الوفد الإسرائيلي بشكل مفاجئ من قمة شرخ الشيخ



القاهرة/سما/

أفاد وسائل إعلام عبرية وعربية، اليوم الأحد، بانسحاب الوفد الإسرائيلي بشكل مفاجئ من مؤتمر شرم الشيخ المنعقد لدعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

واستضافت مصر اليوم، اجتماعا خماسيا في مدينة شرم الشيخ لدعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "مدينة شرم الشيخ تستضيف اليوم اجتماعا خماسيا بمشاركة مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى من مصر وفلسطين وإسرائيل والأردن والولايات المتحدة".

وأضاف أبو زيد أن "الاجتماع يأتي في إطار جهود تحقيق ودعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وأصيب مستوطنان بجراح، مساء اليوم الأحد، بعدما أطلق فلسطيني النار عليهما عند الحاجز العسكري في بلدة حوارة قضاء نابلس في الضفة الغربية المحتلة، فيما أُصيب فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم أنه قام بتنفيذ العملية.

#اسرائيل #قمة شرخ الشيخ #عملية حوارة

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