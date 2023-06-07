التربية: امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" في موعده و توضح آلية الامتحانات

رام الله / سما /

قال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد عواد، "إن امتحان شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" في موعده المقرر، وفق ما أعلن عنه سابقاً، والذي تبدأ دورته الأولى بتاريخ 7/6/2023".

وأضاف عواد في تصريح له: "إن الطالب يستطيع التقدم لأي من الدورتين سواء الأولى أو الثانية، أو تقسيم المباحث بينهما وعليه تصبح نتيجة المشترك في الدورة الأولى ناجحا غير مستكمل فقط".

وأشار إلى أنه تم تعديل المادة المقررة لامتحان الثانوية العامة لمراعاة الحالة العامة في كل مدارس الوطن، داعيا جميع المعلمين والمعلمات إلى استكمال ما تبقى من مادة مطلوبة في الامتحان.

وقال عواد مخاطباً المعلمين: "أنتم أكثر حرصاً على طلبتكم وأكثر تقديراً للمخاطر والتداعيات في حال عدم عقد الامتحان".

للاطلاع على المادة المطلوبة في امتحانات الثانوية العامة الضغط على الرابط أدناه:https://www.wafa.ps/files/pdf/dele.pdf