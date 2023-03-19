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كيفية حذف الرسائل حسب التاريخ على تليجرام

الأحد 19 مارس 2023 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيفية حذف الرسائل حسب التاريخ على تليجرام



وكالات / سما /

يسمح تطبيق المراسلة الفورية تليجرام للمستخدمين بتبادل الرسائل والتواصل عبر المكالمات، على غرار تطبيق واتساب المنافس، ومع ذلك فإنه يوفر أيضًا بعض الميزات مثل القدرة على حذف الرسائل لكل من المرسل والمستقبل في أي وقت، كما يتيح لك أيضًا حذف الرسائل بناءً على تاريخها.

يوفر تليجرام للمستخدمين تحكمًا كاملاً في محفوظات الدردشة عبر الإنترنت ويسمح لهم بحذف أي رسالة في الدردشة. باستخدام حذف الرسالة حسب التاريخ، يمكن لمستخدمي تليجرام حذف جميع محفوظات الدردشة في محادثة تنتمي إلى يوم أو نطاق زمني معين.

من المهم أيضًا ملاحظة أن هذه الميزة متاحة فقط لمحادثات تليجرام الفردية وليس للمجموعات.

إليك كيفية حذف رسائل تليجرام حسب التاريخ

افتح تطبيق تليجرام على جهاز Android أو iOS الخاص بك.

انتقل إلى المحادثة التي تريد حذف الرسائل منها حسب التاريخ.

اضغط على شريط التاريخ الذي يظهر عند التمرير عبر الدردشة.

اضغط مع الاستمرار فوق التاريخ الذي تريد حذف الرسائل فيه.

حدد خيار محو السجل من القائمة المنسدلة التي تظهر.

اضغط على زر التأكيد المتاح في القائمة المنبثقة.

يمكنك أيضًا اختيار حذف هذه الرسائل من يوم محدد للمستلم أيضًا.

ما عليك سوى النقر على مربع الاختيار "حذف من أجل" واضغط على زر التأكيد.

يمكن أن يكون حذف الدردشات حسب التاريخ مفيدًا عندما لا تريد الاحتفاظ بالمحادثات من أيام محددة.

يمكنك أيضًا تعيين الرسائل في الدردشة للحذف التلقائي بعد يوم واحد أو أسبوع أو شهر واحد.

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