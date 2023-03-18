  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لليوم ال 34.. الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة السجون

الأحد 19 مارس 2023 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لليوم ال 34.. الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة السجون



رام الله / سما /

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الرابع والثلاثين على التوالي، تصعيد خطوات العصيان ضد إدارة السجون، احتجاجًا على تطبيق الإجراءات التنكيلية بحقهم والتي أوصى بها الوزير المتطرف إيتامار بن غفير، وأولها التحكم في كمية المياه، وتقليص ساعات استخدام الحمامات المخصصة للاستحمام، في الأقسام الجديدة في (نفحة، وجلبوع).

وكانت إدارة السّجون أبلغت لجنة الطوارئ العليا للأسرى، أنها ستضاعف وتوسع من دائرة عقوباتها وتهديداتها في حال استمروا بخطواتهم الراهنّة، وعلى ضوء ذلك أعلنت الحركة الأسيرة وعلى قاعدة الوحدة، مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها، حتّى موعد الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام.

يشار إلى أنّ لجنة الطوارئ أعلنت عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات (بن غفير)، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو (4780)، من بينهم (160) طفلاً، و(29) أسيرة، و(914) معتقلًا إداريًا.

الأكثر قراءة اليوم

مصرع مواطن بصعقة كهربائية في غزة

صفارات الانذار تدوي في غلاف غزة

عقب قرار المحكمة الجنائية بحق بوتين..ضاحي خلفان يغرد بفيديو لوزيرة أمريكية بتصريح صادم

رئيس صربيا يحذر : العالم يقترب من حافة حرب عالمية ثالثة

فيديو لجنود أوكرانيين يحرقون نسخة من القرآن.. وكييف ترد: ملفق

اختطاف إسرائيلي في كولومبيا

ترامب: سيتم اعتقالي الثلاثاء المقبل!

الأخبار الرئيسية

مصر تستضيف اليوم اجتماعًا خماسيًا لمحاولة إحلال الهدوء مع حلول شهر رمضان

sheikh-730x438

ما موقف قيادات "فتح" من مشاركة السلطة بقمة شرم الشيخ؟

photo_2023-03-18_20-49-55

تحت عنوان "إبراهيم أسد نابلس".. "طهران تايمز" تختار الشهيد النابلسي رجل العام

غانتس: الحرب الأهلية على الأبواب

هل سيتم الرد على صاروخ غزة؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية