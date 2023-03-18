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آخر تطورات المنخفض الجوي في فلسطين

السبت 18 مارس 2023 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
آخر تطورات المنخفض الجوي في فلسطين



رام الله/سما/

تتأثر فلسطين هذه الليلة ونهار غد الأحد وبعد غد الإثنين بمنخفض جوي بارد وماطر بمشيئة الله تعالى.

وقال موقع طقس فلسطين، "من المتوقع أن تتساقط الأمطار في مختلف المناطق الشمالية والوسطى وصولاً إلى شمال النقب على فترات خلال الساعات 60 القادمة وحتى صبيحة يوم الثلاثاء إن شاء الله.

وأشار إلى انخفاض درجة الحرارة بشكل كبير في كافة المناطق ليصبح الجو بارداً وتكون الحرارة دون المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام بنحو السبعة درجات مئوية.

ولفت إلى أن الكثير من المناطق ستشهد زخات غزيرة من المطر في بعض الأحيان وقد تتشكل السيول في الوديان والمناطق المنخفضة في بعض الفترات.

#الحالة الجوية #منخفض جوي فلسطين #امطار فلسطين

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