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صفارات الانذار تدوي في غلاف غزة

السبت 18 مارس 2023 06:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
صفارات الانذار تدوي في غلاف غزة



غزة/سما/

دوت صفارات الانذار، مساء اليوم، في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وبحسب مصادر عبرية فان صفارات الانذار دوت في مستوطنة ناحل عوز شرق غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "التفاصيل قيد التحقيق".

وأفاد المراسل لصحيفة معاريف العبرية متان تسوري بأن سكان ناحال عوز لم يسمعوا أي انفجار رغم انطلاق صفارات الإنذار.

وذكرت  قناة كان العبرية أنه "لم يتم تفعيل القبة الحديدية في غلاف غزة، في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل".

وزعم المراسل العسكري لصحيفة مكور ريشون نوعم أمير أن بسقوط صاروخ أطلق من غزة في منطقة مفتوحة.

يتبع..

#غزة

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