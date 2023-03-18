الدعليس: هناك تطور حقيقي في عمل معبر رفح وراحة المسافرين هدفنا

غزة/سما/

أشاد رئيس متابعة العمل الحكومي أ. عصام الدعليس بالتطور الكبير الذي شهده معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر وتوفير سبل الراحة المختلفة للمسافرين والقادمين من وإلى القطاع، مؤكّدًا السعي الحكومي الدائم لتوفير كل ما يلزم من أجل تقديم أجود الخدمات لأبناء شعبنا.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الدعليس، اليوم السبت، في حفل تكريم إدارة معبر رفح البري والعاملين فيه لحصولهم على المركز الأول في قائمة أفضل مركز خدمة حكومي على مستوى قطاع غزة، بحضور وكيل وزارة الزراعة د. أيمن اليازوري ووكيل وزارة الاقتصاد م. عبد الفتاح الزريعي ورئيس هيئة المعابر والحدود العميد فؤاد أبو بطيحان ومجلس شؤون المعابر، ، وعدد من المسؤولين والضباط والعاملين في المعبر.

وقال الدعليس مخاطبًا إدارة معبر رفح والعاملين فيه "ما التقيت أحدًا قادمًا أو مغادرًا عبر معبر رفح البري إلّا وأشاد بكم وقدّم الشكر والتقدير على حسن تعاملكم، وهذا هو النموذج الذي نطمح إلى أن يُحتذى به في جميع وزاراتنا وفي جميع مراكز خدمة الجمهور".

وشدّد على أنّ راحة المواطنين هي الهدف الأسمى الذي تسعى الجهات الحكومية جاهدة على الدوام من أجل تحقيقه في الوزرات والهيئات المختلفة، وبشكل خاص عبر المعابر لأنّها "البوابة الأولى والعنوان الأول للمشهد الحكومي"، مشيرًا إلى افتتاح "صالة الشهيد سعيد صيام" في معبر رفح البري المخصصة لاستقبال المسافرين وتوفّر لهم جميع الخدمات اللازمة.

وأضاف "أنا أتابع التفاصيل بدقة عالية، وكلما أحسنا الأداء في معبر رفح البري فإنّ ذلك سينعكس على صورة العمل الحكومي في قطاع غزة بشكل عام".

وتابع "أعي حجم التحديات التي تواجهونها في جميع معابر القطاع في ظل الهجمات الشرسة التي تستهدف استقرار وأمن غزة، وشاهدنا حجم محاولات تهريب المخدرات عبر المعابر، وحجم الاستهدافات الأمنية المتعدّدة، ولكن ثقتي بكم عالية كل في موقعه في الأجهزة الأمنية الضاربة على يد كل من يريد العبث بالساحة الفلسطينية".

وأكّد رئيس متابعة العمل الحكومي على دعمه المستمر والكامل للمعابر والعاملين فيها؛ من أجل تسهيل تقديم الخدمة الأمثل لأبناء شعبنا في كل مكان.

وأعرب عن أمله في رؤية هذا النموذج الناجح في جميع المعابر والوزارات، مشيرًا إلى تطور ملحوظ في تقديم الخدمة للمواطنين والعمال في حاجز بيت حانون، وللتجار في معبري كرم أبو سالم ورفح التجاري.

وتوجّه الدعليس بالشكر والتقدير للعاملين في الهيئة العامة للمعابر والحدود، وإدارة معبر رفح، وجميع الوزارات والأجهزة الأمنية العاملة والساهرة على راحة المواطنين وخدمتهم وتوفير الأمن والحماية لهم.