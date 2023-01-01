طولكرم تشيع جثمان الشهيد يزن خصيب إلى مثواه الأخير

طولكرم/سما/

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، اليوم السبت، جثمان الشهيد يزن عمر خصيب (23 عاما)، الذي ارتقى مساء أمس الجمعة، بعد اصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل قرية بيتين الغربي شرق رام الله.

وانطلق موكب تشييع الشهيد خصيب صباحا من أمام مجمع فلسطين الطبي في رام الله بمراسم عسكرية، قبل الانطلاق بجثمانه الطاهر الى مسقط رأسه في بلدة قفين شمال طولكرم، مرورا بمنزل جدته لأمه في بلدة عنبتا التي ألقت نظرة الوداع عليه وأقرباءه في البلدة.

واستقبلت جماهير بلدة قفين شهيدها بالتكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، وجابت به شوارع البلدة محمولا على الأكتاف، وملفوفا بالعلم الفلسطيني، ومن ثم أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه في المقبرة الغربية، قبل أن يوارى الثرى فيها.

وألقيت عدة كلمات استنكرت جريمة الاحتلال بحق الشاب الطالب الجامعي الشهيد يزن خصيب، والذي التحق بقافلة الشهداء والمناضلين، مؤكدة مواصلة درب النضال والحرية ومواجهة كل جرائم الاحتلال بحق شعبنا، مشددة على أن هذه الجرائم لن تمنع شعبنا من مواصلة الطريق نحو الحرية والاستقلال، وصولا لإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وعم الإضراب الشامل بلدة قفين حدادا على روح الشهيد خصيب، فيما نعت حركة فتح إقليم طولكرم وفصائل العمل الوطني الشهيد مستنكرة جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومؤكدة السير على خطاهم حتى التحرير، ودحر الاحتلال.