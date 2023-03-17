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شبتاي لـ بن غفير : "الشرطة" ستبقى خارج الحسابات السياسية

السبت 18 مارس 2023 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شبتاي لـ بن غفير : "الشرطة" ستبقى خارج الحسابات السياسية



القدس المحتلة / سما /

ذكرت مصادر عبرية، أمس الجمعة، أن ما يسمى بـ"قائد الشرطة في الاحتلال" يعقوب شبتاي، أبلغ وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير أن  "الشرطة" ستبقى خارج الحسابات السياسة.

ونقلت المصادرعن "قائد شرطة الاحتلال" يعقوب شبتاي أنه أرسل رسالة مبطنة لإيتمار بن جفير قال فيها: الشرطة ستبقى خارج السياسة، وستعمل فقط وحصراً وفق القانون".

ويُشار إلى أنه حذر، أمس الجمعة، مسؤول جهاز "الشاباك" السابق نداف ارجمان من حدوث "انهيار بالأجهزة الأمنية" في قادم الأيام أن ظل إصرار نتنياهو على السير في الإصلاحات القضائية.

#يعقوب شبتاي #ايتمار بن غفير #بن غفير #شرطة الاحتلال

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