100 ضابط إسرائيلي يهددون بالتوقف عن الخدمة

القدس المحتلة/سما/

هدد 100 ضابط من وحدة سرية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بالتوقف عن الخدمة إذا استمرت الحكومة في دفع قوانين تحد من سلطة القضاء اعتبروها “ضد الديمقراطية”.



جاء ذلك في رسالة مشتركة وقّعها الضباط ووزعت على وسائل إعلام، وفق ما أوردت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الجمعة.



وقالت الصحيفة إن من بين الموقعين على الرسالة، قائدين سابقين للقوات الجوية، دون الكشف عن اسميهما.



وأضافت: “كتب الضباط في سلاح الجو الإسرائيلي في رسالة مشتركة: نداء ضميرنا قد يحدد أنه لم يعد بإمكاننا الإبلاغ عن خدمة الاحتياط”.



وتابع الضباط في رسالتهم: “في مواجهة تطور الوضع الدستوري أمام أعيننا، والذي يتضمن زوال الديمقراطية الإسرائيلية كما نعرفها، نخشى أن يكون اتباع الأوامر العسكرية انتهاكًا لقسمنا وضميرنا ورسالتنا”، بحسب المصدر ذاته.



وأوردت الصحيفة، أن مئات الجنود والضباط الإسرائيليين من العمليات الخاصة والوحدات الإلكترونية التابعة للمخابرات العسكرية، أعلنوا في رسالة مشتركة الخميس، أنهم لن يتقدموا بالخدمة الاحتياطية اعتبارًا من الأحد احتجاجا على الإصلاح القضائي للحكومة”.



ونقلت عنهم قولهم في الرسالة: “ليس لدينا عقد مع ديكتاتور، سنعود بكل سرور ونتطوع بمجرد ضمان الديمقراطية”.



وأردفت الصحيفة: “تم توقيع الرسالة، التي وزعت على وسائل إعلام، من قبل 450 جنديا احتياطيا من القوات الخاصة للاستخبارات العسكرية و200 آخرين من وحداتها الإلكترونية، بما في ذلك جهاز الأمن العام “الشاباك” والموساد”.



وزادت: “من الموقعين، الذين لم يذكر بعضهم أسماءهم الكاملة، ضباط احتياط كبار في رتب عقيد ومقدم”.



وتابعت: “أوضح الجنود في الرسالة أنهم لا يمثلون أي منظمة وأنهم وقعوا في إطار مبادرة مستقلة”.



يذكر أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت رسائل مشابهة من قبل المئات من جنود وضباط الاحتياط في الأجهزة الأمنية المختلفة.



وتشهد إسرائيل منذ أكثر من شهرين احتجاجات متصاعدة على الخطة الحكومية لـ “إصلاح القضاء” والتي تتضمن الحد من سلطات المحكمة العليا، والسيطرة على لجنة تعيين القضاة.