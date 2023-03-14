5 عادات تدمر جسمك بعد بلوغك 50 عاماً

وكالات / سما /

تمثل التمارين الرياضية جانبًا مهمًا لدى الأفراد الساعين إلى الحياة المثالية واللياقة المتكاملة، خاصة الحفاظ على الصحة مع التقدم في العمر، ولكن يجب الحذر هنا، فليست كل التمارين مفيدة.

ويشير خبراء الصحة واللياقة، إلى أن هناك عددًا من أسوأ التمارين التي تدمر الجسم بعد سن 50 عاماً، وتمثل مزالق يجب تجنبها لتلافي فقدان فوائد التمارين مع الوقت.

ويمكن لبرامج التمرين المناسبة - تحديداً تدريب المقاومة - تقليل أو حتى عكس الآثار الشائعة التالية للشيخوخة، مثل فقدان كتلة العضلات، فقدان كثافة العظام، انخفاض التوازن، زيادة خطر السقوط، وقلة الحركة والتوازن.

وبالتأكيد هذه كلها أشياء تريد تأخيرها أو تجنبها لأطول فترة ممكنة طوال حياتك، ومع ذلك، إذا لم تتمكن لسبب ما من اتباع هذه التوصيات، فلا يزال يتعين عليك الاستمرار في التمرين بشكل أو بآخر.

نستعرض في التقرير التالي، 5 أخطاء في التمرين يجب الانتباه لها عند بلوغ 50 عامًا:

أنت تتجنب رفع الأوزان

رفع الأوزان هو جزء مهم جدًا من أي برنامج لياقة مصمم لإبطاء أو عكس عملية الشيخوخة، ويجب أن يكون ذلك لعدد منخفض من التكرارات، وعبر مجموعات من 6 إلى 12 تكرارًا.

أنت تتخطى تمارين الحركة

تعد الحركة مكونًا حيويًا لتقليل الإصابة والتأكد من أن مفاصلك تحافظ على نطاق وظيفي طبيعي للحركة، ويشمل ذلك "اليوغا" والتدليك والدحرجة والتمدد وأي أنشطة أخرى تتضمن شكلاً من أشكال التمدد أو الاستطالة في العضلات.

ويمكن دمج 30 إلى 60 دقيقة من أنشطة التنقل 3 مرات أسبوعيًا بالتزامن مع تدريب الوزن للحصول على أقصى قدر من الفوائد.

أنت تركز كثيرًا على حركات العزل

إذا كنت مقتنعًا برفع الأوزان، فلا تزال بحاجة إلى استخدام الحركات المناسبة، وفي كثير من الأحيان يركز العملاء على ما تسمى "تمارين العزل" للعضلات والساق.

وفي حين أن هذا النوع من تمارين الوزن له مكان في التدريب، يجب أن يكون التركيز على الحركات المركبة التي تحمل عضلات ومفاصل متعددة.

أنت تمشي فقط على أسطح ثابتة

يعد المشي إضافة رائعة لتمارين الوزن والحركة، ومع ذلك، إذا كنت تمشي فقط على الأسطح المستوية، فستفقد بعض الفوائد الجادة، قد تخاطر أيضًا بتفاقم مفاصلك إذا كانت الأسطح مرصوفة دائمًا.

يساعد المشي على الأسطح غير المستوية مثل الرمال والمسارات والتضاريس الصخرية والأسطح الأخرى غير المعبدة على تحسين توازنك وقوة الكاحل مع تقليل التأثير على مفاصلك.

أنت تتخطى التمرين كليًا

أسوأ شيء يمكنك القيام به هو تخطي التمرين تمامًا، وفي حين أن أفضل برامج التمرين للأشخاص بعمر 50 عامًا أو أكبر ستتبع التوصيات المذكورة أعلاه، فإن القيام بأي شيء يكون دائمًا أفضل من عدم القيام بأي شيء.

ولا يزال المشي لمسافات قصيرة وتمرينات "الكارديو" وصعود السلالم والأنشطة الأخرى تستحق الاهتمام، قم بالمشي وبعض تمارين الإطالة على أقل تقدير، وسوف يشكرك جسدك الآن ولاحقاً.