سامسونغ تدعو مالكي هواتفها لتحديث أجهزتهم لتجنب "الهاكرز"

وكالات / سما /

حذرت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية الملايين من مالكي هواتف "غالاكسي" بضرورة تحديث أجهزتهم، لأنها في خطر من المتسللين بسب خلل في برنامج التشغيل.

وأعلنت شركة "غوغل" الأمريكية التي تمتلك وتطور هذا البرنامج عن إطلاق تطبيق حيوي لإصلاح عدد من العيوب التي وصفتها بأنها خطيرة.

وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الخلل يمكن أن يؤدي بشكل أساسي إلى شيء يسمى "تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد"، والذي قد يتيح للصوص الإنترنت تثبيت برامج ضارة على الأجهزة عن بُعد، ما يعرض المالكين بسهولة لخطر سرقة البيانات الشخصية، بما في ذلك كلمات المرور وأسماء المستخدمين.

ونقلت الصحيفة عن بيان لـ"غوغل" قوله إنها نصحت جميع مصنعي الهواتف الذكية بشأن الخلل قبل أن تصدر التصحيح الخاص بها في بداية الشهر، مشيرة إلى أن "سامسونغ" تعد واحدة من أولى الشركات التي تطرح تحديثًا مهمًا خاصًا بها.

وقالت سامسونغ في ملاحظة أمنية: "تقوم الشركة بإصدار برنامج صيانة للموديلات الرئيسية في إطار عملية إصدار حزمة صيانة الأمان الشهرية".

وتابعت: "تتضمن هذه الحزمة تصحيحات من سامسونغ وغوغل.. وفي المجموع، يساعد التطبيق في تصحيح 39 خللا من غوغل و11 بأجهزة غالاكسي".

وقالت الصحيفة: "بمجرد تثبيت التصحيح لشهر آذار/مارس، لن يكون من الممكن حدوث أي هجمات، وهذا هو سبب أهمية التحقق من وجود أي تحديثات وتنزيلها".