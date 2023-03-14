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مقتل رجل في جريمة إطلاق نار بطوبا الزنغرية

الخميس 16 مارس 2023 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل رجل في جريمة إطلاق نار بطوبا الزنغرية



القدس المحتلة / سما /

أسفرت جريمة إطلاق نار، على ما يبدو، داخل سيارة في قرية طوبا الزنغرية، في الداخل المحتل عن مقتل رجل يبلغ 48 عاما، صباح اليوم الخميس.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، جرى نقل الرجل بواسطة سيارة خصوصية إلى المستشفى في مدينة صفد، وحاول الأطباء إنقاذ حياته، لكن دون جدوى، واضطروا لإقرار وفاته متأثرا بإصابته بالغة الخطورة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، وباشرت جمع الأدلة والبراهين من المكان، مشيرة إلى أن خلفية الجريمة "نزاع متواصل بين مخالفين للقانون". ولم يُبلّغ عن اعتقال مشتبهين.

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