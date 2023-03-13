نيمار يختار الفريق الذي ينوي الاعتزال في صفوفه

اختار النجم البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا الفريق الذي يريد الاعتزال في صفوفه، في الوقت الذي تربطه فيه تقارير صحفية بالرحيل عن ناديه الحالي، باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأفادت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، بأن نيمار يعتزم الاعتزال في فرنسا، مع العلم أن اللاعب الذي يبلغ من العمر 31 عاماً يرتبط مع النادي الباريسي بعقد يصل لخط النهاية في 2027، وحال استمراره حتى نهاية العقد سيكمل بذلك مدة عشرة سنوات في عاصمة النور.

شبكة ذا أثلتيك البريطانية أفادت بأن نية نيمار تبقى الاستمرار في باريس حتى تعليق حذائه، بالرغم من ارتباطه بإمكانية العودة لفريقه السابق، برشلونة الإسباني، أو الذهاب إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الكبرى في صفقة قياسية.

وكان باريس قد دفع 222 مليون يورو للحصول على توقيع نيمار، بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البارسا في صيف 2027، ويأمل اللاعب البرازيلي في البقاء داخل النادي ومساعدته على تحقيق حلمه بالفوز بلقب دوري ابطال أوروبا.

ويغيب نيمار عن الملاعب في الوقت الراهن بسبب الإصابة، مع العلم أن الفريق الباريسي ودع دوري الأبطال هذا الموسم من الدور ثمن النهائي على يد بايرن ميونخ الألماني.