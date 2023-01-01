شاهد.. كيت ميدلتون بالحجاب - صورة

وكالات / سما /

ظهرت أميرة ويلز كيت ميدلتون بالحجاب خلال زيارتها لمركز "هايز" الإسلامي غرب لندن برفقة زوجها الأمير ويليام وحسب ما نشر موقع الديلي ميل ارتدت كيت فستانًا طويلًا باللون الأسود من توقيع Alexander McQueen، وشالًا أبيضًا مطرزًا من الأطراف لتغطية شعرها من تصميم العلامة الباكستانية "Elan"، بينما حملت حقيبة سوداء صغيرة منGrace Han، أما الحذاء فكان من Gianvito Rossi.

وخلال الزيارة، التقى أميرا ويلز بالمجتمعات المشاركة في جمع التبرعات للزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الشهر الماضي، إضافة إلى ممثلين عن الجمعيات الخيرية الأعضاء في لجنة الطوارئ للكوارث، بما في ذلك المتطوعين الذين عادوا مؤخرًا من منطقة الأزمة في تركيا.

كيت ميدلتون تحتفل بعيد ميلاد عجوز عمرها 109 أعوام أثناء زيارة دار مسنين

وكانت قد زارت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، مسنة بريطانية، تدعى نورا، وتبلغ من العمر 109 عاما، احتفالا بعيد ميلادها، خلال زيارتها لدار أكسفورد هاوس للمسنين، حيث التقت كيت ميدلتون، بـ"نورا"، والتي إنضم إليها حفيديها لين وجون، وبدأت كيت في التحدث مع نورا، التي احتفلت بعيد ميلادها الـ 109 في 7 يناير الماضى، قبل يومين من عيد ميلاد كيت، وقالت كيت موجهة الكلام لنورا: "رفيقة برج الجدى"، وفقا لصحيفة" ديلى ميل "البريطانية.

كيت تحتفل بميلاد المسنة

كما سلمت كيت ميدلتون، نورا بطاقة من الملك تشارلز، وزوجته الملكة كاميلا، اللذان، أرسلا رسالة إلى نورا في عيد ميلادها الـ 109، والتقت كيت، التي كانت ترتدي قناع وجه زهريًا داخل دار الرعاية، بالموظفين والمقيمين واستمعت إلى كيفية تقديم رعاية عالية الجودة في دار المسنين.

وبدت كيت أنيقة في المظهر، وأعادت تدوير معطف عصرى باللون الجملى، الذي تبلغ تكلفته 470 جنيهًا إسترلينيًا، ويقع مقر دار المسنين في سلاو، ويهتم بما يصل إلى 34 مقيمًا، ويدير أيضًا منظمة رعاية منزلية، أكسفورد هاوس كوميونيتي كير، والتي تقدم الدعم لتمكين السكان المحليين من العيش بشكل مستقل في منازلهم.