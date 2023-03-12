الحارس المغربي بونو يتعرض لإصابة خطيرة أمام ألميريا

وكالات / سما /

تلقى نادي إشبيلية ضربة موجعة بإصابة حارس الدولي المغربي ياسين بونو في أثناء خوضه المباراة أمام ألميريا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتعرض ياسين بونو لإصابة بالغة في الدقيقة 36، بعد اصطدامه بمدافع ألميريا سرديان بابيتش، قبل أن يسقط فوق زميله أليكس تيليس.

وبدت إصابة بونو البالغ عمره 31 عاما خطيرة، حيث تلقى الإسعافات الأولية في الملعب، قبل أن يتم نقله على محفة إلى خارج المستطيل الأخضر.

ووضع الأطباء دعامة لرقبة الحارس الدولي المغربي، ونُقل إلى المستشفى للخضوع لفحوصات كإجراء احترازي.

وقال إشبيلية إن بونو شعر بدوار، لكنه في حالة مستقرة.

وشارك الصربي ماركو دميتروفيتش بدلا من بونو الذي أسهم في بلوغ المغرب قبل نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وقلب إشبيلية تأخره إلى فوز 2-1 على ألميريا بفضل ثنائية لوكاس أوكامبوس من ركلة جزاء وإريك لاميلا بعدما افتتح سيرجيو أكيمي التسجيل للفريق الضيف.