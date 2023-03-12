شيرين عبد الوهاب ترد على شائعات الاختفاء والطلاق

القاهرة / سما /

حسمت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الجدل المثار حول اختفائها، وانفصالها مجدداً عن زوجها حسام حبيب، وتم الإعلان رسمياً عن تعيين مدير أعمال جديد للمطربة المصرية، كما أصدرت بياناً رسمياً هددت فيه بملاحقة كل من ينشر شائعات عن حياتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أكد حبيب أن شيرين لم تقم أصلاً بمتابعته على إنستغرام حتى تقوم بإلغاء المتابعة، لافتاً إلى تركيزها حالياً في الانتهاء من تسجيل عدة أغنيات لطرحها عقب انتهاء شهر رمضان.

شيرين عبد الوهاب المختفية عن الأنظار منذ شهر كامل، أصدرت بياناً رسمياً أكدت فيه أن إيهاب صالح هو مدير أعمالها الحالي، علماً أن مدير أعمالها القديم هو من أطلق نبأ اختفائها بعد إعلان فشله في التواصل معها، وقال البيان: تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب، عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها، وأنها متفرغة لإعداد أغان جديدة بعد أن انتهت من ألبومها الجديد، ودعت شركة روتانا إلى تسلمه.

شيرين تحتاج للتفرغ من أجل إنجاز أعمالها الفنية الجديدة

وتابع: وتهيب بجمهورها أن يلتفت عمن ينتهزون فترة تفرغها الفني لإمتاع جمهورها بأغانٍ جديدة تعدها بدلاً من الخوض بغير حق في حياتها الشخصية لحصد مشاهدات ومتابعات عبر الإنترنت لمصالح خاصة بهم.

وأضافت شيرين في بيانها: أنتهز هذه الفرصة لتهنئة الجمهور بهذه الأيام المباركة وشهر رمضان المبارك أعاده الله علينا جميعاً بكل الخير.

مدير أعمال شيرين يكشف عن مفاجأة

وبنفس التوقيت أكد إيهاب صالح، في بيان رسمي، أنه بدأ العمل مع شيرين، ويعقد جلسات حالياً للانتهاء من أعمال فنية جديدة، وستكون مفاجأة لجمهور شيرين عبد الوهاب.

وأصدر المحامي حسام لطفي تحذيراً من تداول شائعات تمس الحياة الخاصة لموكلته، مؤكداً تكليفه بملاحقة من ينشرون أخباراً كاذبة لإثارة القلق لدى جمهورها الذي تعتز به وتزهو وتحرص على إسعاده بأغانيها وتنأى به عن مروجي الشائعات الكاذبة.

حسام حبيب لم يحذف صور شيرين

بينما نفى حسام حبيب صحة أنباء الانفصال، وأكد في تصريح مقتضب لـET بالعربي أنه لا يعرف مصدر هذه الشائعات.

ولفت إلى أن شيرين لم تُتابعه عبر حسابه على إنستغرام من الأساس، كما أنه لم ينشر صوراً برفقتها على حسابه، منذ عودتهما مُجدداً في شهر نوفمبر الماضي.

كما وجه حسام حبيب، رسالة للجمهور، قائلاً: كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم.. إحنا زي الفل كويسين مفيش أي حاجة.. أنا وشيرين عبد الوهاب شغالين على أغاني جديدة، وإن شاء الله لو حد فينا خلص حاجة خلال الأيام الجاية، وارد نطرحها في موسم احتفالات العيد.