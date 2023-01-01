"الفلك الدولي" يكشف موعد أول أيام شهر رمضان 2022

وكالات

كشف مركز الفلك الدولي، عن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 2023 فلكياً.

وأكد مدير المركز محمد شوكت عودة في بيان نشره مركز الفلك الدولي عبر صفحته على “فيس بوك”، أنّ أول أيام شهر رمضان سيكون يوم الخميس الموافق 23 مارس.

وأوضح أنّ بعض الدول بدأت شهر شعبان يوم الثلاثاء 21 شباط (فبراير)، حيث أنها ستتحرى هلال شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء 21 مارس.

وذكر مدير المركز أن العديد من الدول الأخرى بدأت شهر شعبان يوم الأربعاء 22شباط( فبراير)، وستتحرى هلال رمضان يوم الأربعاء 22 مارس، الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان فيها، وهي إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعُمان والأردن والجزائر والمغرب وموريتانيا.

ولفت عودة إلى انه لا يستبعد أن تعلن كلا من الهند وبنغلادش وباكستان عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الأربعاء ليكون يوم الجمعة 24 مارس غُرة شهر رمضان فيها.

وأوضح أنه “بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 21 مارس، فإن رؤيته في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر شعبان ثلاثين يوما، ليكون يوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان فيها”.

وأشار إلى أنه “بالنسية للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 22 مارس، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم، في حين أنها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا وشرق أوروبا وجنوب القارة الأفريقية، وهي ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، ومعظم أفريقيا، وغرب أوروبا والأمريكيتين. وعليه من المتوقع أن تعلن غالبية هذه الدول رؤية الهلال يومئذ، ليكون يوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان فيها أيضا”.