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"العالمي" أميتاب باتشان يتعرض لإصابات بالغة أثناء تصوير فيلمه الجديد

الثلاثاء 07 مارس 2023 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
"العالمي" أميتاب باتشان يتعرض لإصابات بالغة أثناء تصوير فيلمه الجديد



وكالات / سما /

أعلن النجم العالمى أميتاب باتشان  إصابته أثناء تصوير فيلمه الجديد project k في جنوب الهند، ويتعافى في منزله.

كتب باتشان أنه أصيب بكسر في غضروف ضلع، بالإضافة لتمزق عضلي.


وأضاف أن الإصابة كانت "مؤلمة"، وأنه استشار طبيبا قبل أن يعود إلى منزله في مومباي، ونصحه بالراحة.


وقال الممثل للمعجبين الذين يتجمعون غالبا خارج منزله في مومباي "لن أتمكن من مقابلة المعجبين هذا المساء، لذلك لا تأتوا. كل شيء على ما يرام". 

وذكر أن تصوير الفيلم توقف إلى أن يشفى.

شارك الأسطورة الهندية أميتاب باتشان، جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة له، عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

#أميتاب باتشان #الفيلم #تصوير #الهند #بوليوود

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