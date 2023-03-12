الأوقاف تُعلن موعد فتح باب التسجيل لموسم الحج 2023

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في رام الله، اليوم الاثنين، موعد فتح باب التسجيل لموسم الحج الحالي 2023.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الأوقاف حاتم البكري صباح اليوم للحديث حول موعد التسجيل لموسم الحج.

وأوضحت الأوقاف برام الله، أنّه سيتم فتح باب التسجيل إلكترونيا لموسم الحج الحالي 2023 يوم الأحد القادم 12/3/2023.

وفي غزة، كشف مدير دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف عادل الصوالحة، أن عدد المسجلين هذا العام وصل إلى 42 ألف مسجل سدد منهم 19 ألف المبلغ المالي المطلوب، وهم الذين سيتم إجراء القرعة على أسمائهم.

وفيما يتعلق بدفع مبلغ 1500 دينار، بيّن أن المبلغ تم رصده بقرار لجنة الحج لإثبات جدية وقدرة المسجلين، ونعمل ليل نهار لإجراء القرعة.