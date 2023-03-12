  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأوقاف تُعلن موعد فتح باب التسجيل لموسم الحج 2023

الإثنين 06 مارس 2023 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف تُعلن موعد فتح باب التسجيل لموسم الحج 2023



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية في رام الله، اليوم الاثنين، موعد فتح باب التسجيل لموسم الحج الحالي 2023.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الأوقاف حاتم البكري صباح اليوم للحديث حول موعد التسجيل لموسم الحج.

وأوضحت الأوقاف برام الله، أنّه سيتم فتح باب التسجيل إلكترونيا لموسم الحج الحالي 2023 يوم الأحد القادم 12/3/2023.

وفي غزة، كشف مدير دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف عادل الصوالحة، أن عدد المسجلين هذا العام وصل إلى 42 ألف مسجل سدد منهم 19 ألف المبلغ المالي المطلوب، وهم الذين سيتم إجراء القرعة على أسمائهم.

وفيما يتعلق بدفع مبلغ 1500 دينار، بيّن أن المبلغ تم رصده بقرار لجنة الحج لإثبات جدية وقدرة المسجلين، ونعمل ليل نهار لإجراء القرعة.

الأكثر قراءة اليوم

مهاجمة إيران: لابيد يهدد نتنياهو وواشنطن خائفة..

نيويورك تايمز: شعبية "عرين الأسود" تتزايد.. "نحن انتفاضة"

الطيارون الإسرائيليون يرفضون نقل نتنياهو وزوجته إلى روما

مصادر تكشف تفاصيل مكالمة هاتفية دارت بين الرئيس عباس وبلينكن قبل قمة العقبة

مسؤولون في البنتاغون : أوستن يحمل رسائل "صريحة" لإسرائيل ومصر وهي كالتالي ..

الملياردير اليهودي مايك بلومبرغ: "إسرائيل" تسير نحو كارثة

الشيخ: الأفق السياسي مع حكومة نتنياهو غير وارد وذهابنا لشرم الشيخ مرهون بهذا الأمر

الأخبار الرئيسية

دعا المعلمين للعودة غدًا.. اشتية يعلن عن صرف علاوات على الرواتب وتأمين راتب كامل قبل رمضان

image_processing20230306-2832312-d0hnw4

بعد تسريب تسجيل صوتي لـ"بن غفير".. تقديرات إسرائيلية: شهر رمضان سيكون متفجرًا للغاية

20230306070246

مسؤولون في البنتاغون : أوستن يحمل رسائل "صريحة" لإسرائيل ومصر وهي كالتالي ..

يسعى لإشعال القدس المحتلة: بن غفير يأمر بمواصلة عمليات هدم المنازل في شهر رمضان

f5953fcb08d3b1cc711381cc73c32521

مهاجمة إيران: لابيد يهدد نتنياهو وواشنطن خائفة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية