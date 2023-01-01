أنجلينا جولي تستعين بقاتل مأجور لإنهاء حياتها

وكالات / سما /

كشف تقرير جديد عن أن النجمة العالمية أنجلينا جولي، حاولت قتل نفسها إثر أزمة نفسية خانقة مرت بها من قبل، فحسب ما نشره موقع fandomwire صرحت جولي، بأنها في صراع بسبب صحتها العقلية، قائلة: "لقد عشت حياة سعيدة للغاية، لكن كان لدى تحديات خاصة، لقد كنت أعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، غالبًا ما تشعر بهذا الشعور بالانهيار وتتساءل عما تستطيع فعله، وتشعر بالقلق لأنك لست قادرًا على أن تكون كافيًا لحماية ورعاية من تحبهم".

وبحسب التقرير، خططت أنجلينا جولي للانتحار عندما كان عمرها 19 عامًا فقط، كما أنها استأجرت قاتلا محترفًا لقتلها، لأنها برغم رغبتها في الموت، لم تكن تقوى على الانتحار، وقالت "مع الانتحار يأتي كل ذنب، الناس من حولك يعتقدون أنه كان بإمكانهم فعل شيء ما، أما مع مقتل شخص ما، لا أحد يتحمل نوعا من المسؤولية بالذنب".

أنجلينا جولي تلغى الاتفاق مع القاتل المأجور

أنجلينا اعتقدت أنه سيكون من الأسهل على عائلتها أن يقتلها شخص ما بدلًا من الانتحار، وعن القاتل المحترف، قالت أنجلينا "كان شخصًا لائقًا بدرجة كافية وسألني إذا كان بإمكاني التفكير في الأمر والاتصال به مرة خلال شهرين، وبعدها تغير شيء ما في حياتي، واعتقدت أننى سألتزم به".

ولم يكن الأمر سهلاً على أنجلينا بعد أن ألغت الاتفاق مع القاتل المأجور، حيث كشفت أنها عانت من صحتها العقلية بعد طلاقها من براد بيت، وقالت في المقابلة: "أنا مثل الجميع وخاصة أن السنوات القليلة الماضية لم تكن الأسهل، ولم أشعر بقوة كبيرة".

في ذلك الوقت، كانت أنجلينا جولي، تستعد لدورها في فيلم Marvel Eternals، وقالت: "أنا ممتنة للغاية لأنني أتيحت لي الفرصة لألعب هذا النوع من الشخصيات، التي تسحب كل قدر من القوة لدى وهذا يذكرني بأنني أستطيع أن أكون قوية.. فمن السهل النظر إلى المشاهير والاعتقاد بأن حياتهم رائعة، لكن الكثيرين يعانون من مشاكل الصحة العقلية خلف الأبواب المغلقة، وليس من السهل العيش في دائرة الضوء كما نعتقد".

شاهد أنجلينا جولي بصحبة بنتها في مطار نيويورك

وعلى جانب آخر، أنجلينا جولي، بدت - في وقت سابق - أنيقة أثناء سيرها عبر مطار نيويورك يوم الجمعة بصحبة ابنتها، مثلما ظهر خلال الصور التي تم رصدها للثنائي أثناء سيرهما في المطار، إذ ظهرت النجمة البالغة من العمر 47 عامًا بكامل أناقتها، وهي تسير بطريقها عبر الأمن مرتدية زيًا أسود بالكامل، ومرتدية معطفًا بطول الركبة فوق بنطلون وقميص.

ولا تعد تلك الصور الأولى لها بصحبة أفراد عائلتها إذ سبق ورصدت أعين المصورين النجمة أنجلينا جولي أثناء سيرها في شوارع مدينة نيويورك بصحبة ابنها الأصغر نوكس، والبالغ من العمر 14 عامًا، وظهرت أنجلينا خلال الصور وهى بإطلالة سوداء مميزة، مع ابنها من النجم براد بيت.