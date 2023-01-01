ما أهم 5 تطبيقات للأندرويد يجب أن تكون على هاتفك؟

وكالات / سما /

أصبح استخدام الهاتف الذكي من الأمورالمهمة في حياتنا اليومية، حيث يتضمن عدداً من التطبيقات التي توفر للمستخدم بعض المزايا، من مثل: "فيسبوك" و"تويتر" و"سبوتيفاي" و"زووم" وغيرها، إلا أنه هناك كثير من التطبيقات العالية الجودة، التي يمكن تثبيتها في هاتف أندرويد الجديد لتحقيق أقصى استفادة.

لذا نستعرض لكم في 5 من أفضل التطبيقات التي يجب تثبيتها في هاتف أندرويد الجديد:

1- تطبيق 1Password

إذا كنت لا تزال تعيد استخدام كلمة المرور نفسها في جميع حساباتك على الإنترنت، فهذا أسوأ شيء تقوم به ويعرض جميع بياناتك للخطر، ومن ثم نجد أن أفضل الطرق لحل هذه المشكلة هي استخدام أحد تطبيقات إدارة كلمات المرور والأفضل في هذا المجال هو تطبيق "1Password".

ويتيح لك التطبيق إنشاء كلمات مرور قوية عند تسجيل الدخول إلى مواقع الويب والتطبيقات تلقائياً وتخزينها، وكل ما عليك فعله هو تذكر كلمة المرور الرئيسة للتطبيق وستكون في أمان، حيث تُدار جميع كلمات المرور عبر التطبيق.

ولدى التطبيق خطتين للاشتراك المدفوع، الأولى: الخطة الشخصية بسعر 2.99 دولار، والثانية: الخطة العائلية التي تدعم ما يصل إلى خمس حسابات بسعر 4.99 دولارات في الشهر، ومع أن ندرك أنه قد يجد كثيرون صعوبة في الاشتراك خاصة مع وجود كثير من التطبيقات التي تستحق الاشتراك، إلا أن الأمر يستحق إذا كنت تريد حماية بياناتك وبيانات أفراد عائلتك عبر الإنترنت.

2- تطبيق Authy

أثناء تصفحك للإنترنت ربما ترغب في الحصول على تطبيق مصادقة ثنائية لحماية حساباتك على الإنترنت، وعلى الرغم من أن عدداً من تطبيقات إدارة كلمات المرور تدعم ميزة "المصادقة الثنائية" 2FA إلا أن تطبيق Authy يتيح لك إبقاء كلمات المرور الخاصة بك منفصلة.

3- تطبيق F-Secure Freedome

مع وجود كثير من عمليات التجسس وسرقة الهوية عبر الإنترنت، نجد أن استخدام تطبيق شبكة افتراضية VPN يعتبر أمراً ضرورياً للحفاظ على سرية هويتك عبر الإنترنت وسهولة استخدام الخدمات والمواقع المحجوبة في منطقتك.

وبالتالي يجب عليك تأمين حركتك من خلال استخدام تطبيق F-Secure Freedome وهو سهل الاستخدام، والذي يعمل بهدوء ولا يستهلك الكثير من موارد الهاتف

4- تطبيق Phone by Google

بغض النظر عن الهاتف الذكي الذي تشتريه فهو يأتي مع تطبيق مدمج لإجراء المكالمات الهاتفية، ومعظمها مناسب تماماً للاستخدام العادي، يوصى بتثبيت تطبيق "Phone by Google" واستخدامه في إجراء المكالمات الهاتفية.

ويتيح لك التطبيق العثور على أرقام أو جهات الاتصال الموجودة في هاتفك بسهولة، بالإضافة إلى عدد من الأدوات المميزة، مثل: محرك بحث جوجل يمكنك استخدامه للعثور على أرقام هواتف الشركات الخدمية القريبة منك، مثل: خدمات توصيل الطعام، بالإضافة إلى ميزة حظر الأرقام عير المعروفة أو أرقام المكالمات الآلية.

5- تطبيق Shop

تطبيق "Shop" مملوك لشركة "شوبيفاي/ Shopify"، التي تشتهر بأدواتها القوية لإنشاء مواقع التجارة الإلكترونية وإدارتها، حيث يمكنك استخدام التطبيق عبر بريدك الإلكتروني لعرض منتجاتك التي اشتريتها وتتبعها في الوقت الفعلي تلقائياً، سواء من موقع ويب تابع للشركة أو من بائع تجزئة تابع لجهة خارجية، مثل: أمازون.

إذا لم يُكتشف المنتج تلقائياً، فيمكنك دائماً إضافته يدوياً باستخدام رقم التتبع الخاص به، ثم استخدام التطبيق لرؤية جميع طرود المنتجات الخاصة بك بترتيب زمني ومتابعة موقعهم الجغرافي في الوقت الفعلي على الخريطة ، والحصول على إشعارات الشحن والتسليم المهمة.

كما يمكنك استخدام التطبيق لتصفح المنتجات من خلال متاجر Shopify السابقة التي اشتريتها منها، والحصول على توصيات منتجات مخصصة وإدارة إعدادات الشراء الخاصة بك.