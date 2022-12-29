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أسعار الغاز والمحروقات لشهر مارس 20233

الثلاثاء 28 فبراير 2023 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الغاز والمحروقات لشهر مارس 20233



رام الله/سما/

أعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية، مساء اليوم الثلاثاء، أسعار المحروقات والغاز للمستهلك خلال شهر مارس/آذار 2023، اعتبارا من منتصف الليلة.

وسيكون سعر لتر البنزين (95 أوكتان) الأكثر شيوعا 6.58 شيكل، ولتر البنزين (98 أوكتان) 7.28 شيكل، والسولار والكاز عند 6.16 شيكل لكل صنف.

وحددت الهيئة سعر أسطوانة الغاز سعة 12 كغم بـ 70 شيكلا، والأسطوانة سعة 48 كلغم بسعر 280 شيكلا، والأسطوانة سعة 2.5 كلغم بسعر 15 شيكل، والأسطوانة سعة 5 كلغم بسعر 30 شيكلا، مشيرةً إلى أن تكلفة توصيل اسطوانة الغاز لمنازل المستهلكين تبلغ 2 شيكل فقط.

وشددت هيئة البترول أنه على جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالأسعار تحت طائلة المسؤولية، منوهة إلى أنه لتقديم أي شكوى في ما يتعلق بالأسعار الرسمي يمكن التواصل مع حماية المستهلك على الرقم 129.

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