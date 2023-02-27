موعد شهر رمضان وعدد أيامه

القدس المحتلة/سما/

أفادت الجمعية الفلكية الفلسطينية في القدس المحتلة بأنه "وفقا للحسابات الفلكية التي قامت بها الجمعية، فإن شهر رمضان لهذا العام سوف يبدأ يوم الخميس الموافق 23 آذار المقبل، وستكون عدته 29يوما."

وبحسب الجمعية، سيحدث الاقتران المركزي لهلال شهر رمضان للعام الحالي يوم الثلاثاء 21 آذار في تمام الساعة 08:23 مساءً بالتوقيت الشتوي لفلسطين.

وأضافت الجمعية: " تغرب في هذا اليوم في مدينة القدس عند الساعة 05:50 دقيقة، فيما يغرب القمر عند الساعة 05:39 دقيقة مساءً بالتوقيت الشتوي لفلسطين، ويغرب القمر قبل غروب الشمس في هذا اليوم في كافة الدول العربية والإسلامية، وستكون رؤيته مستحيلة او غير ممكنة من كافة دول العالم.



وتابعت: "في اليوم التالي الأربعاء 22آذار ستكون رؤية الهلال ممكنة، وبالتالي يكون يوم الخميس الموافق23 آذار هو أول أيام شهر رمضان للعام الحالي.