صور: نابلس تستيقظ على هول الفاجعة والجريمة التي خلفتها اعتداءات المستوطنين المتطرفين ليلاً

القدس المحتلة / سما /

كشف الصباح جرائم المستوطنين التي ارتكبوها في عز الظلام بحق بلدات حوارة وعصيرة القبلية وبورين في نابلس، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المنطقة.

ونفذ المتسوطنون نحو 300 اعتداء في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية جنوب نابلس.

ولا تزال قوات الاحتلال اغلاق حواجز حوارة وعورتا وطريق المربعة وزعترة، وإغلاق مدخل بيتا بالمكعبات جنوب نابلس، فيما تعيق حركة المواطنين على مدخل بلدة صرة جنوب غرب المدينة، وتنتشر على مداخل المدينة.

وهاجم المستوطنون بلدة حوارة جنوب نابلس وأحرقوا مئات المنازل والسيارات وشردوا الأهالي من بيوتهم تحت أنظار جيش الاحتلال الذي زعم أنه لا يستطيع وقف اعتداءات المستوطنين ومنعهم .

وتم تسجيل 300 حالة اعتداء في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبيلة جنوب نابلس، ما تسبب بإصابة أكثر من 100 مواطن بينهم 4 بجروح، واستشهاد المواطن سامح الأقطش.

و تم إحراق بركس وحظيرة أغنام و3 مركبات في بورين، كما تم إحراق منزل وخزان مياه في عصيرة القبيلة، ومشطب للمركبات في بلدة أودلا.