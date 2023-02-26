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عملية حوارة: غالانت يوعز بتعزيز قوات الاحتلال في الضفة

الأحد 26 فبراير 2023 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
عملية حوارة: غالانت يوعز بتعزيز قوات الاحتلال في الضفة



القدس المحتلة/سما/

 أوعز وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤاف غالانت، لقواته بـ"تركيز الجهود العملياتية والاستخبارية" للقبض على منفذي العملية في حوارة، "بما في ذلك الأنشطة الهجومية لمنع المزيد من العمليات"، على حد تعبيره، جاء ذلك في بيان صادر عن "وزارة الأمن الإسرائيلية" مساء اليوم الأحد.

وأضاف البيان أن غالانت صادق على تعزيز قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بهدف توسيع الأنشطة العملياتية الدفاعية في المستوطنات والطرق".

وأفاد البيان بأن جلسة تقييم الأوضاع عقدت بمشاركة كل من رئيس أركان الجيش، هرتسي هليفي، والمدير العام لوزارة الأمن، إيال زامير، ونائب رئيس الشاباك، ورئيسي شعبتي الاستخبارات والعمليات في جيش الاحتلال، وغيرهم من كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية.

وقال غالانت بعد جلسة تقييم أمني: "سنصل إلى الإرهابيين ونصفي معهم الحساب". وفق تعبيره.

#عملية حوارة #يؤاف غالانت

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