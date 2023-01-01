قتيل وإصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار بالبعنة

القدس المحتلة / سما /

قُتل شخص وأصيب آخر بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بقرية البعنة، ظهر اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان مركز حيان للعلاج المكثف إن "طواقم حيان للعلاج المكثف قدمت العلاج لرجل، في الخميسينات من العمر، بعد تعرضه لإطلاق نار بقرية البعنة حيث وصفت إصابته بالحرجة جدا".

ونقلت طواقم "نجمة داود الحمراء" بسيارة العلاج المكثف مصابا آخر إلى المستشفى، ووصفت إصابته بالخطيرة، وأعلنت عن وفاته متأثرا بإصابته.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة. ولم يُبلغ عن اعتقال مشتبهين وأية تفاصيل أخرى.