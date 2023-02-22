مجزرة نابلس.. رشيدة طليب تتهم إدارة بايدن بالتسبب في المزيد من الموت والدمار

واشنطن/سما/

شجبت النائبة في الكونغرس الأمريكي ذات الأصول الفلسطينية، رشيدة طليب، الاعتداء الإسرائيلي العنيف على مدينة نابلس، أمس الأربعاء، الذي أسفر عن استشهاد 11 فلسطينيًا، وإصابة حوالي 100 آخرين.

ووصفت رشيدة طليب، في تغريدة على حسابها في تويتر، الحكومة الإسرائيلية بـالمتطرفة والعنصرية، ودعت إلى وقف التمويل الأمريكي الضخم للاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الانتهاكات والجرائم.

وكتبت رشيدة طليب “هاجمت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة اليوم مدينة نابلس، مما أسفر عن إصابة 82 فلسطينيًّا ورفع حصيلة الذين قُتلوا في عام 2023 إلى 61، من بينهم 13 طفلًا”.



وتابعت “إلى أن تُوقف الولايات المتحدة تمويل حكومة الفصل العنصري هذه، فإنها ستتسبب بالمزيد من الموت والدمار”.

Today the extremist right wing government of Israel violently attacked the city of Nablus, leaving 82 Palestinians shot & bringing the 2023 death toll to 61, including 13 children.



Until the U.S. stops funding this apartheid government, it will enable more death & destruction. — Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) February 22, 2023

وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها عضو مجلس النواب عن ولاية ميشيغان، بانتقاد سياسة الإدارة الأمريكية تجاه الصراع في الأراضي المحتلة، فقد سبق أن طالبت الشهر الماضي، الكونغرس بوقف المساعدات المالية الأمريكية غير المشروطة لحكومة الفصل العنصري الإسرائيلية، خاصة بعد صعود اليمين المتطرف إلى السلطة.

ودعت رشيدة طليب المعروفة بانتصارها للقضايا العادلة داخل أمريكا وخارجها، جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية والمواطنين من أصل فلسطيني والجاليات العربية والإسلامية في الولايات المتحدة، إلى إرسال المزيد من رسائل البريد الإلكتروني إلى أعضاء الكونغرس الذين يمثلون مناطقهم لحثهم على بذل الجهود لوقف الدعم المالي والعسكري لإسرائيل.

كما دعت الجماعات الحقوقية والناشطين في البلاد إلى التحرك بشكل عاجل لدعم الشعب الفلسطيني في كفاحه ضد الاحتلال الإسرائيلي.