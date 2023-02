مجزرة نابلس.. رشيدة طليب تتهم إدارة بايدن بالتسبب في المزيد من الموت والدمار

شجبت النائبة في الكونغرس الأمريكي ذات الأصول الفلسطينية، رشيدة طليب، الاعتداء الإسرائيلي العنيف على مدينة نابلس، أمس الأربعاء، الذي أسفر عن استشهاد 11 فلسطينيًا، وإصابة حوالي 100 آخرين.

ووصفت رشيدة طليب، في تغريدة على حسابها في تويتر، الحكومة الإسرائيلية بـالمتطرفة والعنصرية، ودعت إلى وقف التمويل الأمريكي الضخم للاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الانتهاكات والجرائم.

وكتبت رشيدة طليب “هاجمت الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة اليوم مدينة نابلس، مما أسفر عن إصابة 82 فلسطينيًّا ورفع حصيلة الذين قُتلوا في عام 2023 إلى 61، من بينهم 13 طفلًا”.



وتابعت “إلى أن تُوقف الولايات المتحدة تمويل حكومة الفصل العنصري هذه، فإنها ستتسبب بالمزيد من الموت والدمار”.

Today the extremist right wing government of Israel violently attacked the city of Nablus, leaving 82 Palestinians shot & bringing the 2023 death toll to 61, including 13 children.



Until the U.S. stops funding this apartheid government, it will enable more death & destruction.