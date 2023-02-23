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خيبير : الاستمناء يؤدي لاضطرابات عقلية للرجال

الخميس 23 فبراير 2023 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
خيبير : الاستمناء يؤدي لاضطرابات عقلية للرجال



وكالات / سما/

أعلن الدكتور أندريه دميتريف، أخصائي أمراض الجهاز البولي، أن انعدام العلاقة الحميمة يؤدي إلى التهاب البروستاتا والمسالك البولية.

ويشير الأخصائي في مقابلة مع Gazeta.Ru إلى أن تكرر الاستمناء يؤدي إلى إنهاك الجسم واضطرابات في الانتصاب وحتى إلى اضطرابات عقلية.

ووفقا له، نوعية حياة الرجل وصحته مرتبطتان ارتباطا وثيقا بنوعية حياته الجنسية وانتظامها. وعلى الرغم من عدم وجود بيانات دقيقة عن وتيرة الجماع المطلوبة، إلا أنه يعتقد بأن على الرجل ممارسة العلاقة الحميمة 2-3 مرات في الأسبوع. ويمكن أن يعوض عنها الاستمناء بنفس التكرار .

ويقول: "يؤدي غياب العلاقة الحميمة إلى ركود السائل المنوي وإفرازات الغدد التناسلية، ما يزيد من تراكم البكتيريا – وهذا يمكن أن يؤدي إلى التهاب البروستاتا والتهاب الحويصلة والتهابات أخرى في الجهاز البولي التناسلي".

ووفقا له، تلعب الحياة الجنسية دورا كبيرا في الحالة الصحية للرجل، لذلك فإن الاستمناء مقبول أيضا ولكن...

يقول: "... ولكن تكرر الاستمناء يمكن ان يؤدي إلى ظهور اضطرابات عقلية، وكذلك انهاك قوى الجسم، ما يؤدي بالتالي إلى ضعف الانتصاب. كما أن الاستمناء يخفض من تركيز الحيوانات المنوية في السائل المنوي. لهذا السبب بالذات عند وجود الرغبة بالاستمناء يجب مراجعة الطبيب الأخصائي، لأن علاج هذه المشكلة مبكرا سيعيد كل شيء إلى حالته الطبيعية".

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