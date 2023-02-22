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عباس زكي: "إسرائيل" غدرت بالسلطة الفلسطينية..

الخميس 23 فبراير 2023 03:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عباس زكي: "إسرائيل" غدرت بالسلطة الفلسطينية..



نابلس/سما/

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، مساء الأربعاء، أنه كان من المفترض التوقيع على اتفاق جديد بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية في السادس والعشرين من الشهر الجاري لكن إسرائيل غدرت بنا ونفذت عمليتها  في نابلس".

وأضاف زكي في تصريحات لقناة الشرق السعودية :"حكومة نتنياهو تمارس أقصى العقوبات بحق شعبنا الفلسطيني والتي كان آخرها مجزرة نابلس اليوم،  وهذا الأمر الذي دفعنا إلى فك أي ارتباط يتعلق بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني والذهاب فوراً إلى محكمة الجنايات الدولية".

وتابع:" أميركا تقول لنا لا تذهبوا إلى محكمة الجنايات، وأن يتم ضبطنا وفق الرؤية الأميركية لقضايا المنقطة، نحن نسير في حقل ألغام، ولكن نحن نعرف طريقنا بالضبط إما النصر أو الشهادة".

#عباس زكي #اسرائيل #السلطة الفلسطينية

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