إدانات عربية لجريمة الاحتلال في نابلس

نابلس/سما/

أدانت الأردن،ومصر، والسعودية، اليوم الأربعاء، الجريمة التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، وأدت إلى استشهاد عشرة مواطنين، وإصابة أكثر من مئة آخرين.

واستنكر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، في بيان، "مواصلة إسرائيل لحملاتها العسكرية"، مجددا التأكيد على "الموقف الأردني بضرورة وقفها، والعمل الفوري على وقف التصعيد، تجنبا للمزيد من التدهور ووقف أسبابه وتحقيق التهدئة".

وأعربت الخارجية المصرية، عن قلقها البالغ تجاه التصعيد المستمر والخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤخراً، والذي يزيد الأوضاع تعقيداً وتأزماً كل يوم، ويقوض من جهود تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويؤثر على فرص إعادة إحياء عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

وأكدت الخارجية السعودية، رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، مشددةً على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف التصعيد والاعتداءات الاسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.