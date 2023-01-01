المسلسلات القصيرة "موضة الدراما" في شهر رمضان 2023

وكالات / سما /

تتميز الأعمال الفنية المشاركة في شهر رمضان 2023، الذي بات في عرف المنتجين أقوى مواسم العرض خلال السنة، بالاختلاف عن العام الماضي على عدة أصعدة.

ومن أهم أوجه الاختلاف، تواجد عدد كبير من الأعمال القصيرة المؤلفة من 15 حلقة، وهي ظاهرة جديدة على الموسم الذي اعتاد فيه الجمهور متابعة مسلسلات من 30 حلقة تنتهي بانقضاء شهر رمضان.

ويستعرض موقع "إرم نيوز" في التقرير الآتي أبرز الأعمال القصيرة المشاركة في شهر رمضان 2023.

تحت الوصاية

قررت الفنانة المصرية منى زكي، المشاركة في الموسم الرمضاني هذا العام بعد غياب، وذلك من خلال مسلسل "تحت الوصاية"، والذي تدور أحداثه في 15 حلقة.

والمسلسل مأخوذ عن قصة حقيقية، ويتناول حياة امرأة جاهدت بهدف تربية ابنتها، وهي "الحاجة صيصة" التي عاشت في ثوب وشخصية رجل، وكرمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

صراع الفصول

عادت الفنانة دنيا سمير غانم، للمشاركة في الأعمال الرمضانية بعد غياب 3 سنوات، وذلك من خلال مسلسل "صراع الفصول"، الذي تدور أحداثه في 15 حلقة.

وتقدم دنيا سمير غانم 3 حقب زمنية مختلفة، لكل حقبة ملابس وأحداث وشخصيات مختلفة، ويشارك في بطولة العمل كل من سيد رجب، محمد سلام، سلوى خطاب، وعدد كبير من الفنانين.

الصفارة

يخوض الفنان الكوميدي أحمد أمين، أولى بطولاته المطلقة في الموسم الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل بعنوان "الصفارة".

والمسلسل مكون من 15 حلقة، ومن تأليف ورشة كتابة، وإخراج علاء إسماعيل، ويشارك في بطولته طه دسوقي، وآية سماحة، وحاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين.

موعد على الغداء

يشارك الفنان الكوميدي محمد عبد الرحمن "توتا"، في الموسم الرمضاني هذا العام بعد غيابه العام الماضي.

ويقدم مسلسل "موعد على الغداء"، والذي يشارك في بطولته الفنان كريم فهمي، ويتكون من 15 حلقة.

الإمام الشافعي

يتناول المسلسل قصة حياة الإمام الشافعي، ويمثل عودة للأعمال الدينية في مصر بعد سنوات طويلة من الغياب، وتدور أحداثه في 15 حلقة.

ويقوم في بطولة المسلسل "الإمام الشافعي"، وخالد النبوي، ونضال الشافعي، وأروى جودة، وخالد أنور، ومحمد الشرنوبي، وحمزة العيلي، وأحمد الرافعي، وفرح بسيسو، خالد القيش وغيرهم.

عودة البارون

يعود الفنان حسين فهمي إلى المسلسلات بعد غياب 6 سنوات، وذلك من خلال مسلسل "عودة البارون"، إذ يجسد شخصية رجل ستيني يعود إلى مصر بعد فترة غياب طويلة، ويمتلك مخططًا للتحكم في حياة 5 شباب من مصر وسوريا، لتتصاعد الأحداث بعد ذلك.

والمسلسل من تأليف وإخراج الأردني سامر خضر، ويشارك في بطولته خالد سليم، ميس حمدان، ريهام سعيد، إيهاب فهمي، ونهال عنبر، وتدور أحداثه في 15 حلقة.

علاقات مشروعة

بعد نجاحات كبيرة حققها خلال المواسم السابقة، قرر الفنان ياسر جلال الاتجاه للأعمال القصيرة للمرة الأولى، حيث يخوض الموسم الرمضاني بمسلسل "علاقات مشروعة"، الذي يجمع بينه وبين مواطنته الفنانة مي عمر للمرة الثانية بعد مشاركتهما بمسلسل "الفتوة".

ومسلسل "علاقة مشروعة" من بطولة ياسر جلال، مي عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي، وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم"، و"media Hub – سعدى جوهر"، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي.

مذكرات زوج

بعد أن حقق نجاحًا كبيرًا خلال المواسم الماضية، قرر الفنان طارق لطفي الاتجاه إلى الأعمال القصيرة في تجربة تجمع بينه وبين التونسية عائشة بن أحمد للمرة الثانية.

ويتكون مسلسل "مذكرات زوج" من 15 حلقة، وهو مأخوذ عن رواية تحمل الاسم ذاته للكاتب أحمد بهجت، وكتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه تامر نادي، ومن إنتاج شركة "أروما" للمنتج تامر مرتضى، وهو من بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ونور خالد النبوي.

بطن الحوت

يقدم الفنان المصري محمد فراج مسلسل "بطن الحوت" في رمضان المقبل، حيث صرح في لقاء تليفزيوني أنه يحب المشاركة في المسلسلات القصيرة بدلًا من الأعمال الطويلة.

ويشاركه في البطولة أسماء أبو زيد، باسم سمرة، وسماح أنور، وهو من تأليف وإخراج أحمد فوزي، كما يشارك عدد من ضيوف الشرف في المسلسل منهم محمد علاء.