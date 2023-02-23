إليكِ أحدث وأهم صيحات الشعر في موسم ربيع 2023

وكالات / سما /

يبدو أن عام 2023 يتخلى بكل وضوح عن بساطة الأعوام السابقة، وهو ما يمهد لأن تكون "ديسكو كيرلز" هي الصيحة الأكثر انتشاراً في موسم الربيع.

ديسكو كيرلز مستوحاة من حقبة الثمانينيات، وهي تجمع بين أسلوب الثمانينات وبين العصرية والأناقة، حيث تمنح الشعر حجماً مضاعفاً، مع الاحتفاظ بالمظهر الصحي اللامع المرتب.

ومظهر ديسكو كيرلز يبدأ من اتباعك لروتين شعر صحي، ومن ثم يمكنكِ التمتع بشعر قوي ذو مظهر صحي جذاب، حيث يسهل عليكِ عمل التجعيدات والحفاظ عليها بشكل مرتب وأنيق لتحصلي على مظهر مميز.

وحتى تحصلي على تسريحة ديسكو كيرلز في المنزل، اتبعي الخطوات التالية:

1- ابدئي أولاً بغسل شعرك باستخدام الشامبو المناسب وبلسم الترطيب العميق. ثم ضعي رذاذ واقي من الحرارة قبل البدء في تصفيف شعرك.

2- يمكنكِ إضافة خطوة تجفيف شعرك بالمجفف، وهذه الخطوة تمنح شعرك المزيد من الحجم.

3- باستخدام مكواة الشعر ذات القضيب، لفي خصلات شعرك على قضيب المكواة في حلقات ضيقة للحصول على تجعيدات ضيقة.

4- بعد الانتهاء من تجعيد شعرك باستخدام المكواة، تأكدي من عدم لمس الشعر حتى يبرد تماماً، ومن ثم يمكنكِ تصفيفه باستخدام مشط واسع الأسنان أو فرشاة مخصصة لتصفيف الشعر المجعد.

5- ضعي الرذاذ المثبت كخطوة أخيرة، للحصول على تجعيدات ثابتة، وإضفاء المزيد من اللمعان على شعرك، لتحصلي على مظهر شعر جريء وعصري وأنيق وصحي.